PEMAIN terbaik atau man of the match laga Timnas Ghana vs Uruguay di Piala Dunia 2022 telah diketahui. Pemain Uruguay, Giorgian de Arrascaeta mampu menyabet gelar man of the match usai membawa Uruguay menang 2-0 atas Ghana di laga yang berlangsung Jumat, 2 Desember 2022 malam WIB.

Sekadar diketahui kembali, pertandingan tersebut merupakan partai penutup Grup H Piala Dunia 2022. Laga itu berlangsung di Al Janoub Stadium, Al Wakrah.

Uruguay sendiri berhasil merebut kemenangan dua gol tanpa balas kontra Ghana. Adapun dua gol itu dicetak oleh Giorgian de Arrascaeta pada menit ke-26 dan 32.

Berkat torehannya tersebut, Uruguay berhasil memastikan kemenangan. Giorgian de Arrascaeta pun mencatatkan sejarah bagi Uruguay, dengan dua gol yang ditorehkan pada pertandingan itu.

Giorgian de Arrascaeta menjadi pemain Timnas Uruguay ketiga yang dapat mencetak dua gol pada babak pertama laga Piala Dunia. Tercatat, hanya ada dua pemain Uruguay lainnya yang pernah melakukannya.

Pemain Uruguay yang pertama kali melakukannya adalah Juan Peregrino Anselmo melawan Yugoslavia pada Piala Dunia 1930. Kemudian, Oscar Miguez melakukannya kalah menaklukkan Bolivia pada Piala Dunia 1950.

Menariknya, Uruguay berhasil menjadi juara pada Piala Dunia kedua edisi tersebut. Namun sayangnya capaian itu tak bisa menular ke Giorgian de Arrascaeta dkk. Meski menang atas Ghana mereka tak bisa lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022. Pasalnya, di laga lain yang berlangsung bersamaan, Korea Selatan mampu menumbangkan Portugal dengan skor 2-1. Alhasil, Korea Selatan sebagai runner-up grup berhak mendampingi Portugal melaju ke 16 besar Piala Dunia 2022. Sementara Uruguay harus finis ketiga usai kalah selisih gol dengan Korea Selatan dan segera angkat koper dari Qatar.