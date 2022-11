LINK live streaming Timnas Polandia vs Arab Saudi akan dibahas dalam artikel ini. Tren positif tengah menyelimuti The Green Falcons (julukan Timnas Arab Saudi) usai membungkam Argentina (2-1) di laga perdana Grup C Piala Dunia 2022, Selasa 22 November 2022 silam.

Hal itu membuat gelandang Arab Saudi, Sami Al-Najei bertekad melanjutkan tren positif timnya pada Piala Dunia 2022. Oleh karena itu, dia ingin membawa The Green Falcons mengalahkan Polandia di laga kedua Grup C yang berlangsung di Education City Stadium, Ar-Rayyan, Sabtu (26/11/2022) malam pukul 20.00 WIB.

Sebagaimana diketahui, Arab Saudi pada laga sebelumnya sukses mengalahkan Argentina dengan skor 2-1. Kemenangan itu menjadi kejutan dalam pesta sepak bola dunia kali ini.

Sami Al-Najei mengatakan sudah melupakan kemenangan atas Argentina. Pasalnya, timnya fokus untuk melawan Polandia.

"Kami akan bekerja lebih keras dari pertandingan sebelumnya. Semua orang tahu bahwa pertandingan berikutnya lebih penting daripada yang sebelumnya," kata Sami Al-Najei dilansir dari Dailymail.

Sementara itu, penyerang Arab Saudi Saleh Al-Shehri mengatakan kemenangan atas Argentina memang menjadi sebuah kebanggaan. Hal itu menandakan sepakbola negaranya terus berkembang.

"Itu adalah pertandingan yang luar biasa bagi kami. Kami mampu menunjukkan citra yang sangat baik untuk tim nasional Arab Saudi," kata Saleh Al-Shehri. Dia melanjutkan, mengalahkan Argentina saja belum cukup untuk lolos ke 16 besar. Oleh karena itu, kemenangan pun menjadi target untuk melawan Polandia. Demi menjaga asa lolos ke 16 besar. "Akan tetapi itu hanya tiga poin. Kami belum lolos, kami harus menang lawan Polandia," ujarnya. Lantas, sanggup Arab Saudi membuat kejutan lagi? Semua baru bisa dijawab malam nanti. Untuk menyaksikan laga ini silahkan akses link di bawah ini. Berikut link live streaming Timnas Polandia vs Arab Saudi di Piala Dunia 2022: https://www.vidio.com/live/9430-world-cup-1?schedule_id=2286980