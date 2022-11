4 pesepakbola yang gendut setelah pensiun mencuri perhatian publik dan menarik untuk dibahas. Banyak pesepakbola yang terlihat mengemuk usai pensiun. Padahal, dulu mereka memiliki tubuh atletis yang menjadi dambaan setiap orang.

Penting bagi pesepakbola untuk menjaga kebugaran tubuhnya agar tetap fit. Tanpa tubuh yang fit, pesepakbola tidak dapat berlari selama 90 menit di lapangan. Pesepakbola juga dituntut untuk memiliki tubuh ramping, ideal, dan proporsional.

Berdasarkan buku The Global Art of Soccer milik Richard Witzig, tubuh ideal pesepakbola membantu mereka lari lebih cepat. Pesepakbola mendapatkan tubuh ideal lewat latihan fisik seperti sprint, bench press, barbell squat, lunge, dan sebagainya.

Tetapi apa yang terjadi setelah pesepakbola memutuskan pensiun? Setelah pensiun, banyak dari pesepak bola dunia mengalami kegemukan dan perubahan fisik drastis. Penasaran siapa saja?

Berikut 4 Pesepakbola yang Gendut Setelah Pensiun:

4. Diego Maradona

Nama Diego Maradona semakin melambung setelah ia menciptakan gol “tangan Tuhan” pada Piala Dunia 1986. Berkat gol penuh kontroversi itu, Argentina pulang membawa kemenangan 2-1 atas Inggris. Maradona menjadi sosok yang sangat menyebalkan bagi Inggris kala itu.

Setelah gantung sepatu pada 1997, Diego Maradona mengalami masalah berat badan. Beberapa kali ia harus masuk rumah sakit karena gangguan pernafasan. Pada usia yang ke 53 tahun Maradona memutuskan menjalani diet sehat.

Kini Maradona sudah tiada. Ia meninggal dunia pada 25 November 2020.

3. Samir Nasri





Samir Nasri terlihat mengalami kenaikan berat badan setelah resmi gantung sepatu pada 2020. Namanya bahkan menjadi trending topic di Twitter usai tampil dengan tubuh gemuk pada laga amal UNICEF.

Tubuh eks gelandang Arsenal dan Manchester City itu terlihat berbeda ketika masih berkarier di dunia kulit bundar. Salah satu penggemarnya di Twitter menuliskan komentar "Samir Nasri saat ini sedang bermain dalam pertandingan persahabatan dengan Marseille. Tampaknya menikmati masa pensiun."

2. Ronaldhinho





Ronaldinho menjadi legenda Brasil yang kariernya sangat mentereng dalam sepakbola Eropa. Keterampilannya dalam menggiring bola sangat menakjubkan. Sayangnya, gaya hidup yang tidak terkontrol membuat berat badannya naik drastis.

Ronaldinho gemar berpesta dan tidak menjaga makannya. Pindah ke AC Milan tidak membawa dampak apapun bagi Ronaldinho. Kala itu tampil dengan perut buncitnya.

1. Wayne Rooney





Dalam buku Wayne Rooney: My Decade in The Premier League, Rooney bercerita tentang masalah berat badan yang dihadapi. Dalam satu musim, berat badan Rooney bertambah sebanyak 7 pon.

Dalam pelantikan Hall of Fame Liga Inggriis, ia mengatakan sulit untuk memilih jas.

"Jelas selama setahun terakhir saya menambah sedikit berat badan, itu satu-satunya setelan yang pas untuk saya saat ini. Saya harus memanfaatkannya sebaik mungkin!” jelas Rooney

Demikian 4 pesepak bola yang gendut setelah pensiun mencuri perhatian publik.