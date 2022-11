SIAPA nama penyanyi lagu Piala Dunia 2022? Ini dia orangnya! Pesta sepakbola dunia empat tahunan bakal segera tersaji mulai 20 November sampai 18 Desember 2022.

Itu artinya, semua pencinta sepakbola dunia bakal mengalihkan perhatian ke kompetisi tersebut. Selain persaingan ketat antar negara, ada sejumlah hal di luar pertandingan yang menarik dibahas.

Salah satunya mengenai lagu Piala Dunia 2022. Sama seperti Piala Dunia edisi sebelumnya, tahun ini juga ada sebuah lagu resmi Piala Dunia.

Di iedisi kali ini, FIFA meluncurkan lagu bertajuk “Hayya Hayya” (Better Together). Lagu yang dirilis pada 1 April 2022 itu kini sudah ditonton lebih dari 26 juta orang di Youtube.

Lantas, siapa nama penyanyi lagu Piala Dunia 2022? Ini dia orangnya!

“Hayya Hayya” (Better Together) sebagai lagu resmi Piala Dunia 2022 ternyata dinyanyikan oleh tiga penyanyi dengan suara yang khas. Uniknya, mereka berasal dari negara yang berbeda-beda.

Ketiga penyanyi tersebut adalah Trinidad Cardona yang merupakan penyanyi pop dan R&B asal Arizona, Amerika Serikat. Namanya mulai mencuat ke publik pada 2017 saat lagunya yang bertajuk “Jennifer” viral di media sosial.

Selanjutnya ada Davido yang merupakan penyanyi solo asal Nigeria. Davido sendiri dikenal dengan sebutan “Raja Afrobeats Modern” yang telah mengeluarkan banyak single. Salah satu single andalannya adalah Blow My Mind.

Sementara terakhir adalah Aisha, seorang penyanyi asal Qatar yang memberikan sentuhan lokal pada lagu “Hayya Hayya” (Better Together). Aisha sendiri merupakan salah satu penyanyi yang paling populer di Qatar, yang merupakan negara tuan rumah Piala Dunia 2022.

Nah, agar Anda bisa ikut bernyanyi bersama dalam menyambut Piala Dunia 2022, Tim Okezone sudah merangkum lirik lagu resmi Piala Dunia tahun ini. Berikut lirik lagu “Hayya Hayya” (Better Together):

[Intro: Trinidad Cardona, Davido]

Hayya, hayya, hayya (yeah)

Hayya, hayya, ha (you know what it is)

Hayya, hayya, hayya

Hayya, hayya, ha (red one)

Hayya, hayya, hayya (Aisha)

Hayya, hayya, ha (Davido)

Hayya, hayya, hayya (Trinidad)

Hayya, hayya, ha

[Verse 1: Trinidad Cardona]

I wanna walk the walk on every street

I wanna ball out with the world at my feet

Hit every discotheque and not skip a beat, yeah-yeah

I wanna party, party eight days a week

[Pre-Chorus: Davido]

I promise, I promise, I promise you now

Everything, everything gonna work out

Every tomorrow, no matter what goes down

I promise, I promise, I promise you now

Gonna be, gonna be sticking around

Every tomorrow, no matter what goes down

[Chorus: Trinidad Cardona & Davido]

(Oh-yo-yo-yo, oh) You know we're better together

(Oh-yo-yo-yo, oh) Don't wanna wait forever

(Oh-yo-yo-yo, oh) You know we're better together

(Oh-yo-yo-yo, oh) The time is now or never

(Oh-yo-yo-yo, oh) You know we're better together

(Oh-yo-yo-yo, oh) don't wanna wait forever

(Oh-yo-yo-yo, oh) you know we're better together

(Oh-yo-yo-yo, oh) the time is now or never

[Post-Chorus: Trinidad Cardona]

Hayya, hayya, hayya

Hayya, hayya, ha

[Verse 2: Davido]

Life can be up and down, but what can you do? Eh

We navigate through all the rough and the smooth, yeah

We got that rock and roll, that rhythm and blues, yeah-yeah

I'm never blue if I am rockin' with you, oh-oh

[Pre-Chorus: Trinidad Cardona & Davido]

I promise, I promise, I promise you now

Everything, everything gonna work out

Every tomorrow, no matter what goes down

I promise, I promise, I promise you now

Gonna be, gonna be sticking around

Every tomorrow, no matter what goes down

[Chorus: Trinidad Cardona, Davido, AISHA]

(Oh-yo-yo-yo, oh) You know we're better together

(Oh-yo-yo-yo, oh) Don't wanna wait forever

(Oh-yo-yo-yo, oh) You know we're better together

(Oh-yo-yo-yo, oh) The time is now or never

(Oh-yo-yo-yo, oh) You know we're better together

(Oh-yo-yo-yo, oh) Don't wanna wait forever

(Oh-yo-yo-yo, oh) You know we're better together

(Oh-yo-yo-yo, oh) The time is now or never

[Bridge: Trinidad Cardona & AISHA]

Yeah, you can hop on your own wave

Yeah, you can ride it for life

But every journey is better

When you got love on your side

[Chorus: Trinidad Cardona, Davido, AISHA]

(Oh-yo-yo-yo, oh) You know we're better together

(Oh-yo-yo-yo, oh) Don't wanna wait forever

(Oh-yo-yo-yo, oh) You know we're better together

(Oh-yo-yo-yo, oh) The time is now or never

(Oh-yo-yo-yo, oh) You know we're better together

(Oh-yo-yo-yo, oh) Don't wanna wait forever

(Oh-yo-yo-yo, oh) You know we're better together

(Oh-yo-yo-yo, oh) The time is now or never

[Outro: Trinidad Cardona]

Hayya, hayya, hayya

Hayya, hayya, ha

Hayya, hayya, hayya

Hayya, hayya, ha