CHRIS Smalling masih berharap dilirik Gareth Southgate untuk perkuat Timnas Inggris di Piala Dunia 2022. Bek AS Roma tersebut mengaku kecewa berat dengan seleksi Gareth Southgate dalam beberapa tahun terakhir.

Chris Smalling telah mengoleksi 31 caps bersama The Three Lions – julukan Timnas Inggris – sejak debut di bawah asuhan Fabio Capello pada September 2011. Namun, bek yang kini berusia 32 tahun itu tidak pernah dipanggil oleh Gareth Southgate sejak terakhir kali tampil di laga Kualifikasi Piala Dunia 2018 kontra Skotlandia, Juni 2017 silam.

Smalling bergabung dengan Giallorossi – julukan AS Roma – dengan status pinjaman dari Manchester United pada musim panas 2019. Namun, ia pindah secara permanen pada tahun berikutnya setelah musim debut yang gemilang di tim ibu kota Italia itu.

Kemudian, saat AS Roma dibesut oleh Mourinho tahun lalu, performa Smalling semakin meningkat. Bahkan, dia menjadi man of the match di partai final saat timnya menjuarai Liga Konferensi Eropa 2021-2022.

Sementara itu, Smalling meluapkan kekecewaannya lantaran tidak masuk ke dalam Skuad Inggris pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Padahal, dia sangat menginginkan membela The Three Lions dengan merasa telah bermain apik saat mengenakan Jersey Inggris.

“Setiap kali ada panggilan, saya kecewa, saya ingin berada di sana. Saya merasa saya dapat menawarkan banyak hal, sekarang saya tidak dipanggil, saya semakin mengerti betapa hebatnya bermain dengan seragam Inggris," ujar Smalling dengan kecewa, dilansir dari Football Italia, Senin (24/10/2022).

Memang, Smalling telah diandalkan bersama AS Roma di bawah asuhan Jose Mourinho. Namun, ia merasa hambar karena tidak dibarengi dengan memperkuat negaranya.

“Segalanya berjalan baik dengan Roma dan kami berharap untuk memenangkan lebih banyak trofi, tetapi saya memiliki kekosongan ini terkait dengan tim nasional," cetusnya. Meski begitu, Smalling mengaku bahwa dia tidak menyimpan dendam terhadap pelatih Inggris saat ini, Gareth Southgate. Akan tetapi, ia tetap kecewa dengan pengecualian terhadap dirinya. Namun, Smalling mengaku masih menyimpan harapan Southgate memanggilnya sebelum Piala Dunia 2022 digelar. “Saya tidak punya dendam dengan pelatih. Ketika saya menonton Inggris, saya frustrasi dan kecewa karena tidak berada di sana, tetapi sekarang yang bisa saya lakukan adalah berkonsentrasi pada saat ini dan berharap kesempatan itu akan datang," tandasnya.