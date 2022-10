PENYERANG Manchester United, Cristiano Ronaldo mengirim pesan ke mantan pelatih The Red Devils -julukan Manchester United, Sir Alex Ferguson. Penyerang tersebut ialah Cristiano Ronaldo yang merupakan eks anak asuh sang pelatih.

Pesan tersebut disampaikan lewat akun Twitter pribadi Cristiano Ronaldo, @Cristiano. Diketahui, dua pria yang menjadi salah satu faktor kesuksesan Manchester United itu bertemu jelang kick off antara The Red Devils vs Newcastle United.

Kehadiran sang legenda bertujuan untuk mengucapkan selamat atas pencapaian Cristiano Ronaldo baru-baru ini. Tak hanya itu, Sir Alex juga menghadiahkan Cristiano Ronaldo dengan piring berukir setelah ia mencapai 700 gol di level klub sepanjang karirnya.

Hal itu ditandai dengan gol melawan Everton pekan lalu. Di laga tersebut, Cristiano Ronaldo juga sukses membawa Manchester United menang 2-1 di Goodison Park.

Melalui Twitter-nya, Cristiano Ronaldo membagikan beberapa foto momen-momen dengan Sir Alex Ferguson di lapangan. Dia menulis: "Selalu senang bersamamu bos!".

Ya, Cristiano Ronaldo memiliki kenangan panjang nan indah di bawah asuhan Sir Alex Ferguson saat masih di Manchester United. Dia telah memainkan 292 pertandingan dengan mencetak 118 gol.

Bersama-sama, mereka berhasil mengangkat tiga gelar Liga Inggris, Piala FA 2004 dan Liga Champions 2008 di antara banyak trofi lainnya. Momen keceriaan itu tidak berlanjut setelah laga. Sebab, Cristiano Ronaldo kali ini tidak dapat memuaskan publik Old Trafford karena hanya imbang 0-0 melawan Newcastle. Dia juga tak begitu tampil mengesankan di hari itu. Selain gagal mencetak gol, penyerang itu digantikan oleh Marcus Rashford pada menit ke-72 yang juga menandai satu-satunya pergantian pemain di laga itu. Cristiano Ronaldo terlihat menggelengkan kepalanya ketika meninggalkan lapangan. Kekecewaan itu bertambah ketika Marcus Rashford melewatkan peluang bagus untuk memenangkan pertandingan di menit akhir. Cristiano Ronaldo sendiri baru mencetak dua gol musim ini. Dia pun hanya menjadi starter dalam enam pertandingan.