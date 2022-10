PREDIKSI skor Sampdoria vs AS Roma di Liga Italia 2022-2023 akan dibahs di sini. Laga yang akan dimainkan di Stadio Luigi Ferraris, Senin (17/10/2022) pukul 23.30 WIB nanti jadi kesempatan bagi AS Roma untuk menembus empat besasr klasemen sementara.

Skuad Giallorossi – julukan AS Roma – perlu memaksimalkan hasil minor yang diraih oleh para pesaingnya. Pasalnya, laga antara Lazio kontra Udinese berakhir imbang tanpa gol pada akhir pekan kemarin.

AS Roma pada saat ini menempati urutan keenam klasemen sementara Liga Italia 2022-2023 dengan mengoleksi 19 poin dari sembilan pertandingan. Lazio dan Udinese berada tepat di atas mereka, mengisi urutan keempat dan kelima.

Jika mampu mengalahkan Sampdoria pada laga nanti malam, maka tim besutan Jose Mourinho akan memiliki 22 poin. Itu melampaui catatan Lazio dan Udinese yang sama-sama mengoleksi 21 poin setelah 10 kali bertanding.

Namun, AS Roma berangkat ke kandang Sampdoria dengan modal buruk setelah tertahan dengan skor 1-1 kontra Real Betis di Liga Eropa 2022-2023. Mereka pun akan kehilangan pemain andalan, Paulo Dybala, yang menderita cedera setelah kemenangan 2-1 atas Lecce pekan lalu.

Secara keseluruhan, AS Roma hanya mampu menang sekali dari tiga pertandingan di semua ajang. Namun, di Liga Italia 2022-2023, mereka berada dalam rangkaian dua kemenangan beruntun setelah mengandaskan Inter Milan dengan skor 2-1 sebelum laga kontra Lecce pekan lalu.

Sementara itu, Sampdoria bukanlah lawan yang kuat mengingat mereka berada di posisi terbawah alias peringkat ke-20 di klasemen sementara pada saat ini. Tim besutan Dejan Stankovic tersebut belum pernah menang dari sembilan laga di sepanjang musim ini, mereka hanya memungut tiga poin dari tiga kali imbang. Dejan Stankovic sendiri baru mulai bertugas pekan lalu untuk menggantikan Marco Giampaolo yang dipecat seusai kekalahan 1-2 dari Spezia pada 17 September 2022 lalu. Sampdoria memiliki lini pertahanan terburuk keempat di Liga Italia 2022-2023 dengan kebobolan 17 gol sejauh ini. Seharusnya, bukan hal yang sulit bagi AS Roma untuk mengklaim kemenangan dari laga ini. Berikut Prediksi Skor Sampdoria vs AS Roma di Liga Italia 2022-2023 Whoscored: Sampdoria 0-1 AS Roma Sportsmole: Sampdoria 1-2 AS Roma Sportskeeda: Sampdoria 0-2 AS Roma Okezone: Sampdoria 0-2 AS Roma Berikut Prediksi Line-up Sampdoria vs AS Roma di Liga Italia 2022-2023 Sampdoria (4-2-3-1): Emil Audero; Bartosz Bereszynski, Alex Ferrari, Omar Colley, Tommaso Augello; Tomas Rincon, Ronaldo Vieira; Manolo Gabbiadini, Abdelhamid Sabiri, Filip Djuricic; Francesco Caputo. AS Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Gianluca Mancini, Chris Smalling, Roger Ibanez; Nicola Zalewski, Bryan Cristante, Nemanja Matic, Leonardo Spinazzola; Lorenzo Pellegrini, Nicolo Zaniolo; Tammy Abraham.