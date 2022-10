HASIL Liga Inggris 2022-2023 antara Liverpool vs Brighton and Hove Albiontelah diketahui pada Sabtu (1/10/2022) di babak pertama. The Reds (julukan Liverpool) yang berrmain di kandang sendiri harus menagkui keunggulan Birghton di babak pertama dengan skor 1-2.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Liverpool mendapat serangan kejutan dari Brighton pada menit-menit awal pertandingan. Bahkan, tim tamu berhasil unggul lebih dulu lewat tendangan mendatar Leandro Trossard pada menit keempat yang tak mampu diselamatkan oleh Alisson.

Tujuh menit berselang, The Seagulls –julukan Brighton- nyaris menggandakan keunggulan mereka lewat Danny Welbeck. Untungnya, kali ini Alisson mampu menepis tandukan mantan pemain Manchester United itu yang menyambut umpan silang ciamik dari Solly March.

Terus ditekan, pasukan Jurgen Klopp lagi-lagi kebobolan pada menit 18 oleh gol kedua Trossard. Pemain sayap asal Belgia itu menyelesaikan serangan Brighton yang memanfaatkan kesalahan Trent Alexandre-Arnold, yang salah melakukan operan.

Setelah 20 menit laga berjalan, armada Merseyside Merah baru bisa mengembangkan permainan mereka. Bahkan, pada menit 31 Mohamed Salah hampir mencetak gol jika Robert Sanchez tak sigap menepis tendangan kerasnya.

Bahkan, dua menit berselang, Liverpool akhirnya bisa memperkecil ketertinggalan mereka lewat Roberto Firmino yang menyambut umpan Salah. Gol itu sempat dianulir karena Salah berada dalam posisi offside, tetapi wasit mengesahkannya setelah melihat tayangan VAR. Pada menit 38, Salah kembali mendapatkan peluang berbahaya. Namun sayang, tendangannya lagi-lagi bisa ditepis oleh Roberto Sanchez. Memasuki menit-menit akhir babak pertama, The Reds terus berusaha untuk mencari gol penyeimbang. Akan tetapi, hingga turun minum Brighton masih bisa menjaga keunggulan mereka dengan skor 2-1. Berikut adalah susunan pemain Liverpool vs Brighton and Hove Albion: Liverpool (4-3-3): Alisson; Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Kostantinos Tsimikas; Jordan Henderson, Fabinho, Thiago; Mohamed Salah, Roberto Firmino, Fabio Carvalho. SUBS: James Milner, Harvey Elliot, Arthur, Adrian, Diogo Jota, Luis Diaz, Darwin Nunez, Joe Gomez, Nathaniel Phillips. Brighton (3-4-3): Robert Sanchez; Adam Webster, Lewis Dunk, Joel Veltman; Solly March, Alexis Mac Allister, Moises Caicedo, Pervis Estupinan; Pascal Gross, Danny Welbeck, Leandro Trossard. SUBS: Adam Lallana, Kaoru Mitoma, Billy Gilmour, Jason Steele, Jeremy Sarmiento, Julio Enciso, Deniz Undav, Tariq Lamptey, Levi Colwill.