SEJARAH awal jumlah Tim sepakbola berjumlah 11 pemain akan dibahas di artikel ini. Masa kini, pertandingan sepakbola dimainkan oleh dua tim yang masing-masing diperkuat oleh 11 pemain. Tetapi, di dalam sejarah pelawatannya, hasil ini sempat mengalami perubahan.

Sistem jumlah pemain untuk tiap tim ini sudah diatur dalam peraturan atau Laws of The Game FIFA yang dirilis oleh Internasional Football Association Board (IFAB). Lembaga ini merupakan Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional yang menentukan sistem permainan sepak bola (Laws Of The Game).

Dalam sistem tersebut, ada pasal yang menyebutkan bahwa “ Sebuah pertandingan wajib dimainkan oleh dua tim yang masing-masing diperkuat sebanyak 11 pemain”.

Satu pemain yang diwajibkan ialah penjaga gawang. Selain itu, untuk pemain posisi lainnya, tidak ada persyaratan untuk mengaturnya. Selain itu juga, suatu pertandingan tak bisa dimulai atau dilanjutkan, ketika salah satu tim tidak memenuhi syarat jumlah pemain sekurang-kurangnya tujuh.

Karena itu, sebenarnya permainan sepakbola resmi yang berada di bawah asuhan FIFA pun tidak harus bersamaan dengan melibatkan 11 lawan 11 pemain.

Sejarah Terbitnya Peraturan 11 Lawan 11 Sebenarnya, sistem pemain dalam tiap tim yang berjumlah 11 orang hadir pada tahun 1897. Sistem ini hadir bersamaan dengan sepanjang waktu pertandingan, yaitu 2x45 menit, dan luas lapangan yang dipakai. Awalnya, dahulunya tak ada sistem khusus untuk menentukan total pemain di atas lapangan. ini hanya disesuaikan dengan besar lapangan yang digunakan. Jika lapangannya memiliki luas yang lumayan besar, maka total pemain dari kedua kubu lebih banyak. Tetapi, kondisi ini dianggap tidak pas, karena pertandingan menjadi acak-acakan karena terlalu banyaknya pemain di lapangan.