ADA pernyataan mengejutkan yang dilontarkan pelatih Timnas Thailand U-16, Pipob Onmo, usai partai kedua Grup B Piala AFF U-16 2022. Laga kedua penyisihan Grup B itu mempertemukan Thailand vs Laos, yang berlangsung pada Kamis, 4 Agustus 2022 silam.

Dilansir dari ANTARA, Pipob Onmo ternyata bisa berbahasa Indonesia. Hal itu diketahui ketika dirinya diwawancarai sejumlah wartawan dari Indonesia, usai laga Thaliand vs Laos. Usut punya usut, Pipob Onomo bisa berbahsa Indonesia lantaran pernah bermain di salah satu klub Indonesia, yaitu Persisam Putra Samarinda, yang kini sudah berubah menjadi Bali United.

Begitu Pipob Onmo melintas di area wawancara, sejumlah jurnalis pun langsung mendekat ke dirinya untuk wawancara. Salah satu wartawan pun melontarkan pertanyaan.

"Can we have a short interview, Coach?” tanya wartawan dilansir dari ANTARA.

Ia pun langsung melihat menjawab singkat denga Bahasa Indonesia. "Oh, bisa," jawab Pipob Onmo.

Mendapat tanggapan seperti itu, para wartawan pun spontan bertanya kembali. Hal yang ditanyakan berkaitan dengan Bahasa Indonesia.

"Sedikit-sedikit," ujar Pipob Onmo diiringi senyum. Oleh karena itu, tetap saja sesi wawancara tersebut harus disertai oleh seorang penerjemah dari tim Thailand.

Di sela berbincang soal performa skuadnya, pembicaraan pun beralih ke topik bagaimana dirinya bisa mengerti bahasa Indonesia. Untuk ini, Pipob Onmo berupaya menjelaskan dengan Bahasa Indonesia yang terbata-bata, dicampur sedikit bahasa Inggris.

"Saya pernah bermain di Persisam Putra Samarinda, sekitar 20 tahun yang lalu," tutur pria berusia 43 tahun itu.

Mendengar pernyataan Pipob Onmo, sejumlah wartawan sempat terdiam, berusaha mengingat apakah benar dia pernah berkarier di Indonesia. Kemudian, ada yang bertanya siapa saja pesepakbola Thailand yang pernah merumput di Tanah Air. Hasilnya, samar-samar. Media officer PSSI Bandung Saputra yang ada di tempat lantas menceletuk. "Waktu itu anda dengan Pipat Thonkanya?" ucap Bandung. Pipat merupakan pemain Persisam Putra Samarinda, klub yang kini sudah berubah nama menjadi Bali United, tahun 2009-2010. Pipob Onmo ternyata mengenal Pipat Thonkanya. "Ya, dia bermain dia sana sebelum saya. Saya di sana sekitar enam bulan," tutur Pipob Onmo. Dari pengamatannya, sepak bola Indonesia mengalami banyak sekali kemajuan. "Indonesia memainkan sepakbola modern. Itu bagus," kata Pipob Onmo. Namun, diketahui melalui laman Transfermarkt tidak mencantumkan Pipob Ommo pernah berseragam klub Indonesia. Begitu pula di laman ensiklopedia daring Wikipedia. Akan tetapi, yang bisa dipastikan adalah, semasa aktif bermain, Pipob Onmo merupakan salah satu pemain aktif di Thailand. Sebagai pemain, dia tiga kali menjuarai Liga Thailand yakni dua kali dengan BEC Tero Sasana (sekarang bernama Police Tero Football Club) dan sekali bersama Chonburi FC. Di dua klub itu, dia juga meraih tujuh gelar lokal lain di Thailand. Pipob Onmo pun sempat menjadi penyerang Timans Thailand pada tahun 2000-an. Dia pensiun sebagai pemain aktif pada 2019. Kemudian, ia berkarier sebagai asisten pelatih di Chonburi FC. Dua tahun kemudian, dia ditarik Federasi Sepakbola Thailand (FAT) untuk menangani Timnas Thailand U-16. Bersama Timnas Thailand U-16, Pipob Onmo berhasil membawa tim Gajah Perang lolos ke semifinal Piala AFF U-16 2022. Thailand berhasil memimpin klasemen Grup B dengan 7 poin. Mereka bakal bersua Vietnam di semifinal Piala AFF U-16 2022 pada Rabu, 10 Agustus 2022.