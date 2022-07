JADWAL Liverpool vs Manchester City di Community Shield 2022 akan diulas dalam artikel ini. Pertempuran The Reds (julukan Liverpool) kontra The Citizens (julukan Manchester City) ini bakal berlangsung hari ini, Sabtu (30/7/2022) malam pukul 23.00 WIB di King Power Stadium.

Ya, ajang pertemuan antar juara Liga Inggris vs Piala FA merupakan salah satu turnamen bergengsi di tanah Ratu Elizabeth. Terlebih mempertemukan Liverpool dan Manchester City, yang notabene tim kuat di Inggris.

Bukan hanya itu, persaingan antara kedua tim ini sudah terjadi sejak Liga Inggris 2021-2022 silam. Bagaimana tidak, Liverpool dan Manchester City jadi dua tim yang berlomba merebutkan gelar juara Liga Inggris musim lalu.

Persaingan keduanya berlangsung ketat, bahkan hingga pekan terakhir Liga Inggris 2021-2022. Sayangnya, Liverpool kalah dalam perburuan juara. Mesk menang 3-1 atas Wolverhampton Wanderers di laga terakhir, mereka tetap harus merelakan trofi juara kepada Manchester City.

Sebab, di pertandingan lain, The Citizens berhasil menaklukkan Aston Villa dengan skor 3-2. Padahal, tim besutan Josep Guardiola itu sempat tertinggal lebih dulu oleh tamunya. Namun, nasib berkata lain, Manchester City bisa mengembalikan kedudukan melalui Ikay Gundogan (76’ dan 81’) serta Rodri (78’).

Tentu dengan catatan sejarah itu Liverpool punya dendam kesumat pada Manchester City. Meski di lain hal, Liverpool bisa jadi juara Piala FA 2021-2022 dan Piala Liga Inggris 2021-2022.

Tetap saja Jurgen Klopp sebagai pelatih The Reds belum puas dengan hal itu. Bahkan, pelatih berpaspor Jerman itu percaya diri bisa menyabet gelar Community Shield 2022 ini. “Kami bermain di level tinggi, konsisten, dan pantas menjadi pemenang dalam pertandingan (Community Shield) ini. Kami harus melakukannya lagi," ucap Jurgen Klopp dilansir Manchester Evening. Sementara Pep Guardiola pun juga yakin menghadapi Liverpool. Ia disinyalir bakal menurunkan dua pemain anyarnya, Julian Alvarez dan Erling Haaland guna meruntuhkan Liverpool malam nanti. “Jika bermain dengan di sayap, lebih ketat. Saya melihat Julian Alvarez sebagai pelengkap Haaland. Julian Alvarez sudah beradaptasi” kata Pep Guardiola. "Kami tidak salah tentang Julian. Dia adalah pemain tim," pungkasnya. Berikut jadwal Liverpool vs Manchester City di Community Shield 2022: Sabtu, 30 Juli 2022, pukul 23.00 WIB di King Stadium Power.