JAKARTA – Penggawa Timnas Indonesia, Egy Maulana Vikri, terus berjuang memulihkan cedera yang menderanya sejak berlaga di SEA Games 2021. Mendapati kondisi Egy yang kian membaik, calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Sandy Walsh, pun memberikan suntikan semangat.

Seperti diketahui, Egy mengalami cedera saat babak semifinal SEA Games 2021. Tepatnya, cedera itu didapat dalam laga Timnas Indonesia U-23 melawan Timnas Thailand U-23.

Egy pun harus menepi dan terus melakukan pemulihan dari cedera yang dialaminya. Namun, kabar terbaru, kondisi eks pemain FK Senica itu telah lebih baik dari sebelumnya.

BACA JUGA: PSSI Targetkan Trio Pemain Keturunan Dapat Bela Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2022

Â

Hal itu diungkapkan oleh Egy dalam unggahannya di Instagram. Pria berusia 21 tahun itu telah melakukan latihan gym dan sudah bisa mengangkat beban yang berat. Hal itu menandakan bahwa Egy akan segera kembali ke lapangan.

BACA JUGA: Media Vietnam Sebut Shin Tae-yong Pakai Cara Curang untuk Bawa Timnas Indonesia Saingi Vietnam dan Thailand

"Soon! Will be back better than before (Segera! Akan kembali lebih baik dari sebelumnya)," ungkap Egy, di akun Instagramnya, dikutip pada Sabtu (23/7/2022).

Sementara itu, dalam tahap pemulihannya, Egy mendapat suntikan semangat dari Sandy Walsh. Sandy menuliskannya di dalam kolom komentar unggahan Egy. "Keep going bro," komentar Sandy Walsh, @sandywalsh. Egy sendiri kini diketahui tidak memiliki tim setelah memilih hengkang dari FK Senica, klub asal Liga Slovakia. Alhasil, Egy pun sempat dirumorkan dilirik tim Liga 2 Polandia, Wisla Krakow. Egy dilirik bersama dengan pemain lain Timnas Indonesia, yakni Witan Sulaeman. Sementara itu, Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, disebut mengetahui beberapa tim yang meminati Egy. Namun, dia tidak mau bicara secara detail.