LAGA Final Liga Champions 2021-2022 antara Liverpool vs Real Madrid kembali alami penundaan. Sebelumnya, dikabarkan bahwa kick off ditunda 15 menit. Namun, menurut informasi yang beredar kick off Liverpool vs Real Madrid alami penundaan selama 36 menit.

Pertandingan tersebut sedianya dimulai pada Minggu (29/5/2022) pukul 02.00 WIB, akan tetapi UEFA memutuskan untuk menundanya selama 15 menit. Hal itu disebabkan karena banyaknya supporter The Reds –julukan Liverpool- yang datang terlambat ke stadion.

Namun, sampai saat ini permasalahan tersebut masih belum teratasi. Alhasil, UEFA menambah durasi penundaan kick-off laga pamungkas itu menjadi 21 menit, yang berarti pertandingan akan dimulai pada pukul 02.36 WIB.

Dari informasi yang didapat dari berbagai media Inggris, para fans kubu Merseyside Merah tertahan di depan gerbang masuk karena sistem pra-penyaringan tidak berfungsi dengan baik. Kondisi tersebut membuat mereka tertahan hampir selama dua jam di luar stadion.

Bahkan, saking padatnya antrean di pintu masuk stadion, para supporter Liverpool sangat berdesakkan yang kabarnya sampai membahayakan mereka sendiri. Tentu saja, diharapkan tidak terjadi sesutau yang buruk dari kejadian ini.

(HTE)