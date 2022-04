SEMPAT tertunda, Ajang International Youth Championship 2021 akhirnya akan resmi digelar 2 hari lagi, tepatnya pada 13, 15, 17, dan 19 April 2022 di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.

Ada perubahan tim peserta yang sebelumnya diisi oleh Real Madrid U-18, kini slotnya digantikan oleh Bali United U-18 yang merupakan juara liga 1 U-18 Elite Pro Academy (EPA). Sehingga tim peserta yang akan ikut berlaga adalah Indonesia All Star U-20, Barcelona U-18, Atletico Madrid U-18, dan Bali United U-18.

Effendi Syahputra selaku Manajer tim Indonesia All Star U-20 optimis dengan mengikutsertakan Bali United U-18, masih akan tetap menghadirkan permainan yang tak kalah apik. Ditambah lagi, pemain dari tim Barcelona U-18 dan Atletico Madrid U-18 juga akan menurunkan skuad intinya.

Berdasarkan jadwal, Indonesia All Star akan melakoni laga perdana melawan Barcelona U-18 pada 13 April 2022. Di hari berikutnya, Indonesia All Star melawan Bali United U-18 pada 15 April 2022 dan pada 17 April 2022, Indonesia All Star melawan Atletico Madrid U-18. Penasaran bagaimana keseruan dari turnamen sepak bola International Youth Championship 2021?

Saksikan bakat-bakat pesepak bola muda Indonesia yang akan bersaing dengan pemain level Eropa dalam turnamen International Youth Championship 2021 pada 13-19 April 2022, secara LIVE di iNews, juga MNCTV dan RCTI. Selain itu, juga dapat disaksikan secara streaming melalui Vision+ dan RCTI+.

#InternationalYouthChampionship2021 #IYC #iNews #MNCGroup #IndonesiaAllStar #FCBarcelona #BaliUnited #AtleticoMadrid

(ADP)