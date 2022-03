CHELSEA akan menyambangi markas Middlesbrough untuk melakoni laga perempatfinal Piala FA 2021-2022. Pertandingan itu bakal berlangsung pada Minggu 20 Maret 2022 pukul 00.15 WIB.

Sadar berstatus tuan rumah, pelatih Chelsea, Thomas Tuchel mulai merasa waspada dengan lawannya itu. Terlebih, The Blues (julukan Chelsea) akan berlaga di Riverside Stadium, kandang The Boro (julukan Middlesbrough).

Seperti diketahui, kiprah The Boro di Piala FA 2021-2022 penuh ancaman. Sebelum melangkah ke perempatfinal, tim besutan Chris Wilder sudah memakan dua korban klub kasta tertinggi Liga Inggris.

Klub tersebut adalah Manchester United, yang dikalahkan lewat adu penalti. Kemudian, ada Tottenham Hotspur, yang ia kalahkan 1-0 di Riverside Stadium.

Sebab demikian, Thomas Tuchel tidak ingin jemawa. Kendati mereka lebih diunggulkan ketimbang lawannya itu.

"Inilah yang kami harapkan; stadion yang emosional, penonton yang emosional. Kami menyukai kompetisi ini, saya menyukai Piala FA," kata Tuchel dikutip dari Football London, Sabtu (19/3/2022).

"Dan tidak lebih dari itu. Tapi inilah yang kami harapkan, dan itu akan menjadi tantangan bagi kami. Kami mengharapkan pertandingan tandang yang sulit melawan tim yang kuat," sambungnya.

The Blues sendiri masih diragukan tampil dengan kekuatan penuh. Sejumlah pemain yang dalam daftar cedera belum bisa dipastikan bermain di laga dini hari WIB nanti. Sebut saja seperti Reece James, Callum Hudson-Odoi dan Andreas Christensen.

Mereka bahkan masih belum mengikuti latihan reguler. Pemeriksaan lebih lanjut masih terus dilakukan oleh tim medis, sampai ditentukan waktu mereka bisa bermain.

"Kami memiliki Reece (James), Callum (Hudson-Odoi) dan Andreas Christensen yang tidak pasti. Masih ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan,” terangnya.

Sebagai tambahan informasi, selain laga Middlesbroough vs Chelsea, ada pula tiga pertandingan perempatfinal Piala FA 2021-2022 lainnya. Di antaranya Crystal Palace vs Everton. Kemudian, ada Southampton vs Manchester City dan Nottingham Forest kontra Liverpool.