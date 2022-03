JADWAL drawing perempatfinal Liga Champions 2021-2022 sudah dikeluarkan UEFA. Drawing perempatfinal Liga Champions 2021-2022 akan digelar di Nyon, Swiss, UEFA pada Jumat, (18/3/2022) pukul 18.00 WIB.

Inggris dan Spanyol jadi negara yang paling banyak mengirimkan perwakilan. Tercatat, Inggris dan Spanyol sama-sama mengirimkan tiga wakil.

(Chelsea jadi wakil Inggris yang lolos ke perempatfinal Liga Champions 2021-2022)

Spanyol diwakilkan Atletico Madrid, Real Madrid dan Villarreal. Sementara itu, Inggris mengutus Chelsea, Liverpool dan Manchester City. Bagaimana dengan dua slot tersisa? Jerman dan Portugal sama-sama mengirim satu wakil, yakni Bayern Munich dan Benfica.

Di drawing perempatfinal Liga Champions 2021-2022, tak ada regulasi yang mengatur. Dibilang begitu karena seluruh tim memiliki peluang yang sama untuk saling bertemu.

Berhubung Inggris dan Spanyol sama-sama memilliki tiga wakil, potensi terjadinya duel saudara sangat besar. Duel saudara yang dimaksud adalah pertemuan wakil dari satu negara, semisal Liverpool vs Chelsea, Liverpool vs Manchester City atau Chelsea vs Manchester City.

Potensi wakil Inggris dan Spanyol juga sangat besar layaknya musim lalu. Di perempatfinal Liga Champions 2020-2021, wakil Inggris dan Spanyol saling bertemu, yakni Liverpool bersua Real Madrid.

Saat itu, Real Madrid menang agregat 3-1 atas Liverpool. Namun, kesempatan Real Madrid kembali unggul musim ini agak sulit, mengingat The Reds –julukan Liverpool– tampil solid musim ini. (Real Madrid saat singkirkan Liverpool di perempatfinal Liga Champions 2020-2021) Hal itu karena Alisson Becker dan Virgil van Dijk, benteng pertahanan Liverpool jauh dari kata cedera. Sekarang, menarik menanti hasil drawing perempatfinal Liga Champions 2021-2022. Berikut jadwal drawing perempatfinal Liga Champions 2021-2022: Jumat, 18 Maret 2022 pukul 18.00 WIB