SHAYNE Pattynama segera bela Timnas Indonesia. Keputusan bek kiri berusia 23 tahun itu mendapat dukungan penuh dari Viking FK, klubnya bernaung saat ini.

Bukan hanya itu, klub kasta tertinggi Liga Norwegia itu juga mengucapkan terimakasih, karena netizen Indonesia sangat mengikuti proses naturalisasi Shayne Pattynama, sampai mem-follow akun Instagram resmi klub Viking FK @viking_fk untuk tahu informasi sang pemain.

Kabar itu diunggah di dalam Instagram @viking_fk. Dalam postingan tersebut, Viking FK menunggah foto Shayne Pattynama dengan caption cukup menyentuh.

“Kepada teman-teman Indonesia semua, Pemain ini siap berjuang untuk negaramu @s.pattynama sangat menyenangkan bahwa kalian sekarang mengikuti klub kami (diikuti emoji love). Kekuatan & Cinta,” tulisnya dalam caption.

Sebagaimana diketahui, pemain keturunan Indonesia, Shayne Pattynama akan segera bergabung bersama Timnas Indonesia. Kabar itu dikonfirmasi anggota Exco PSSI, Hasani Abdulgani, yang dipercaya mengurusi proses naturalisasi pemain keturunan.

Hasani Abdulgani menyebut, Shayne Pattynama sudah menyatakan ketertarikan untuk membela Timnas Indonesia. Bahkan, Shayne Pattynaa sudah mengirim sejumlah dokumen untuk dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Menurut Hasani Abdulgani, garis keturunan Shayne Pattynama berasal dari sang Ayah yang berasal dari Maluku. Kini, Shayne Pattynama tinggal menunggu proses untuk segera bergabung dengan Timnas Indonesia.

“Shayne Pattynama pemain asal Belanda, sekarang bermain di klub Viking FK (Liga 1 Norwegia). Ayahnya lahir di Semarang,” papar Hasani Abdulgani di akun Instagram pribadinya (@hasaniabdulgani), Selasa, 22 Februari 2022.

“Pattynama sudah mengirim surat pernyataan bersedia bermain untuk Timnas serta dokumen pendukung lainnya. Welcome to the board,” tambahnya.

Untuk diketahui, bersama Viking FK, Shayne Pattynama sudah mencatatkan dua gol dan lima assist dari 26 kali penampilan. Dipastikannya Shayne Pattynama ini juga menambah daftar pemain keturunan yang kemungkinan akan bermain untuk Timnas Indonesia.

Sebelumnya, ada nama Sandy Walsh dan Jordi Amat yang lebih dulu dipastikan bergabung dengan Skuad Garuda. Kehadiran pemain keturunan diharapkan bisa mendongkrak prestasi Timnas Indonesia. Terlebih, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sangat optimis membawa prestasi sepakbola Tanah Air dengan bantuan pemain-pemain keturunan.