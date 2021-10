PREDIKSI AS Roma vs Napoli di pekan kesembilan Liga Italia 2021-2022 akan diulas di artikel ini. Pasukan Jose Mourinho sebagai tuan rumah diprediksi akan melepaskan amarah usai mengalami kekalahan telak di laga terakhir mereka.

I Giallorossi—julukan AS Roma—akan menjamu Napoli di Stadion Olimpico. Laga berlangsung pada Sabtu, 24 Oktober 2021 pukul 23.00 WIB.

Baca juga: Napoli Gasak Legia Warszawa 3-0 di Liga Eropa, Lorenzo Insigne: Sudah Sewajarnya

AS Roma sedang berduka setelah dibantai saat melawan wakil Norwegia, Bodo/Glimt dalam lanjutan Liga Konferensi Eropa 2021-2022. Mereka hancur lebur dengan skor 6-1.

Kekalahan telak tersebut diperkirakan akan menambah motivasi para pemain AS Roma untuk meraih kemenangan. Laga melawan Partenopei—julukan Napoli—juga bisa digunakan sebagai peluang untuk peringkat mereka di klasemen Liga Italia 2021-2022. Mereka kini berada di posisi keempat dengan raihan 15 poin.

Baca juga: Inter Milan vs Juventus, Roberto Mancini Sengaja Hadir untuk Pantau Dua Pemain Ini

Roma kemungkinan bisa memainkan Nicolo Zaniolo setelah absen saat dibantai Bodo/Glimt. Playmaker tersebut diharapakan mampu menambah kreativitas di lini tengah Roma saat menghadapi Napoli.

Jose Mourinho juga sudah bisa memainkan sang kapten, Lorenzo Pellegrini ke dalam skuadnya. Dia akan membantu Tammy Abraham, Gianluca Mancini, dan Jordan Veretout dalam membangun seranga. Namun, Chris Smalling masih absen karena cedera paha. Perannya akan digantikan Roger Ibanez

Meski demikian, lawan yang Roma hadapi bukanlah tim mudah. Napoli adalah pemuncak klasemen yang telah meraih 24. Tim asuhan Luciano Spalletti belum menelan kekalahan dalam tujuh pertandingan mereka.

Napoli juga punya modal bagus. Mereka baru saja menang atas Legia Warszawa dalam lanjutan Liga Eropa. Mereka bahkan menang telak dengan skor akhir 3-0.

Napoli juga akan kembali diperkuat Victor Osmihen dan Matteo Politano yang akan membantu Lorenzo Insigne. Sementara di lini tengah, Fabian Ruiz juga telah siap diaminkan.

Berikut prediksi skor AS Roma vs Napoli:

Okezone: AS Roma 1-0 Napoli

Sportsmole: AS Roma 2-2 Napoli

Whoscored: AS Roma 1-2 Napoli

Sportskeeda: AS Roma 0-1 Napoli

Berikut prediksi line up AS Roma vs Napoli:

AS Roma (4-2-3-1): Rui Patricio, Rick Karsdorp, Gianluca Mancini, Roger Ibanez, Matias Vina, Bryan Cristante, Jordan Veretout, Stephan El Shaarawy, Lorenzo Pellegrini, Henrikh Mkhitaryan, Tammy Abraham.

Napoli (4-2-3-1): David Ospina, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Kalidou Koulibaly, Mario Rui, Andre-Frank Zambo Anguissa, Fabian Ruiz, Matteo Politano, Dries Mertens, Lorenzo Insigne, Victor Osimhen.

Berikut 5 pertemuan terakhir AS Roma vs Napoli:

21 Maret 2021

Serie A AS Roma 0-2 Napoli

29 November 2020

Serie A Napoli 4-0 AS Roma

5 Juli 2020

Serie A Napoli 2-1 AS Roma

2 November 2019

Serie A AS Roma 2-1 Napoli

31 Maret 2019

Serie A AS Roma 1-4 Napoli