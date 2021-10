LONDON – Mantan gelandang Manchester United, Roy Keane mengakui kehebatan Gareth Southgate saat melatih Timnas Inggris. Namun, dia penasaran bagaimana jika di tak lagi melatih level timnas dan mengasuh sebuah klub besar.

Sebagaimana diketahui, Southgate telah menjadi bagian dari tim nasional (timnas) Inggris sejak tahun 2013 saat dia menjadi pelatih U21. Lalu, pada 2016, Southgate resmi melatih tim senior Inggris.

Di bawah asuhan Southgate, The Three Lions telah mengalami kebangkitan selama beberapa tahun terakhir. Termasuk salah satunya ialah sukses mengantarkan Timnas Inggris menjadi runner up Piala Eropa tahun 2020 lalu.

Baca juga: Timnas Inggris Subur, Gareth Southgate Puji The Three Lions

Selain itu Southgate juga berhasil membawa timnya menduduki puncak grup Kualifikasi Piala Dunia 2022 dengan mengantongi 19 poin. The Three Lions akan menghadapi Timnas Hongaria dalam pertandingan grup kedelapan mereka pada hari Selasa (12/10/2021) dini hari.

Baca juga: Andorra vs Inggris, Phil Foden Dapat Pujian Setinggi Langit Usai Bantu The Three Lions Menang Besar

“Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan (untuk memenangkan turnamen). Saya setuju dengan semua yang dikatakan para pemain, saya pikir dia melakukan pekerjaan yang brilian,” kata Keane seperti dikutip dari Football 365, Senin (11/10/2021).

“Dia juga beruntung. Dia bekerja dengan pemain berkualitas tinggi, tetapi dia masih harus mengelola mereka. Di luar lapangan, dia tampil sangat baik. Kami telah bekerja dengan Gareth dan dia adalah orang yang sangat hebat” lanjutnya. Oleh karena itu dia menyarankan Southgate untuk melepas Timnas Inggris untuk tantangan berikutnya. Keane penasaran bagaimana bila Southgate melatih sebuah klub besar. “Saya akan tertarik untuk melihat bagaimana mereka melakukannya di Piala Dunia berikutnya, karena Gareth harus melihat sendiri rencananya. Berapa lama dia ingin melakukannya? Dia akan memiliki peluang untuk naik ke level klub, terutama jika pekerjaan besar datang,” pungkasnya.