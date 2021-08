MANCHESTER United kabarnya akan menjual dua pemainnya sekaligus, Daniel James dan Jesse Lingard di hari penutupan bursa transfer musim panas 2021, Selasa (31/8/2021). Menurut laporan jurnalis Italia, Fabrizio Romano, Manchester United akan menjual Daniel James ke Leeds United senilai 28 juta euro atau sekira Rp474 miliar.

“Daniel James ke Leeds dari Manchester United. Kesepakatan sudah dikonfirmasi, here we go! Kesepakatan telah selesai di angka 28 juta euro. Kesepakatan personal terjadi beberapa menit lalu. Tes medis dilakukan pagi ini, peresmian akan diumumkan setelahnya,” kata Fabrizio Romano di akun Twitter-nya, @FabrizioRomano.

(Daniel James akan gabung Leeds United)

Bagaimana dengan Jesse Lingard? Jesse Lingard tak masuk proyek pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer.

Terbukti dalam tiga pekan awal Liga Inggris 2021-2022, Jesse Lingard hanya main satu kali, itu pun cuma satu menit di laga Southampton vs Manchester United. Karena itu, kabarnya Jesse Lingard akan dilego ke West Ham United.

Musim lalu saat dipinjamkan ke West Ham United di paruh kedua musim, Jesse Lingard tampil luar biasa. Dari 16 pertandingan Liga Inggris 2020-2021, Jesse Lingard mengemas Sembilan gol dan lima assist.

BACA JUGA: Debut dan Bikin Assist untuk Manchester United, Raphael Varane: Fantastis!

Setelah melepas Daniel James dan Jesse Lingard, kabarnya Manchester United memburu gelandang Wolverhampton Wanderers, Ruben Neves. Untuk mendatangkan gelandang berpaspor Portugal tersebut, Manchester United mengeluarkan 40 juta pounds atau sekira Rp790,2 miliar.

Tanda-tanda Manchester United segera mendapatkan Ruben Neves sudah terlihat. Menurut laporan Daily Express, Wolverhampton sedang membidik gelandang Lille asal Portugal, Renato Sanches. (Ruben Neves diincar Manchester United) Mantan pemain Bayern Munich itu digadang-gadang akan diproyeksikan Wolverhampton sebagai pengganti Ruben Neves yang masuk buruan Manchester United. Kehadiran Ruben Neves otomatis memperkuat lini tengah Manchester United. Bisa dibilang, saat ini Cuma Paul Pogba, gelandang Manchester United yang tampil di atas rata-rata. Nantinya, kemampuan Paul Pogba dalam mengawal lini tengah akan diimbangi Ruben Neves yang dikenal jago mengeksekusi tendangan bebas. Jika benar didatangkan, Ruben Neves jadi rekrutan keempat Manchester United pada bursa transfer musim panas 2021. Sebelumnya, Manchester United sudah mendatangkan tiga pemain top. Mereka ialah Jadon Sancho, Raphael Varane hingga pesepakbola peraih lima trofi Ballon dOr, Cristiano Ronaldo. Jadi, akankah pemain-pemain di atas bakal membantu Manchester United memenangkan trofi Liga Inggris musim ini?