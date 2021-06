LONDON – Timnas Inggris akan melawan Jerman pada babak 16 Besar Piala Eropa 2020 di Stadion Wembley, London, pada Selasa, 29 Juni 2021. Pelatih Gareth Southgate mengatakan bahwa timnya sudah berlatih menjelang laga hingga mempersiapkan bila laga berujung ke adu penalti.

Jerman yang akan menjadi lawan Inggris kurang menampilkan performa apik selama menjalani laga di fase Grup F. Jerman asuhan Joachim Low kalah dari Prancis, menang atas Portugal, dan hanya imbang melawan Hungaria.

Meski begitu, Tim Panser punya catatan apik saat bersua Inggris. Jerman telah memenangkan seluruh empat pertemuan lawan Inggris di fase gugur sejak kalah di final Piala Dunia 1966 di Wembley. Kemenangan-kemenangan itu termasuk saat mereka menang adu penalti di Piala Dunia 1990 dan Piala Eropa 1996.

Baca juga: Romelu Lukaku Lebih Hebat Ketimbang Cristiano Ronaldo, Timnas Italia Waspadai Belgia

Salah satu pertandingan adalah kemenangan kontroversial 4-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2010. Saat itu wasit tidak mengesahkan gol Frank Lampard meski sudah melewati garis gawang.

Baca juga: 5 Calon Top Skor Piala Eropa 2020 Setelah Cristiano Ronaldo Tersingkir, Nomor 1 Paling Berpeluang

Menjelang menghadapi Jerman, Southgate sudah mempersiapkan timnya dengan baik. Salah satunya persiapan untuk adu penalti.

"Kami selalu berlatih penalti," kata Southgate mengutip BBC, Senin (28/6/2021).

“Kami melakukannya untuk Piala Dunia, kami melakukannya untuk UEFA Nations League dan jelas kami memenangkan dua adu penalti (melawan Kolombia dan Swiss) sehingga kami akan benar-benar siap di turnamen besar dan pertandingan besar,” pungkasnya.

Inggris akan mendapat motivasi lebih saat melawan Jerman. Bermain di Wembley, London, The Three Lions akan didukung lansung oleh puluhan ribu pendukungnya secara lansung. Pasalnya panitia memberikan izin 40.000 untuk menonton langsung menontong langsung laga Inggris vs Jerman.

Saksikan siaran langsung pertandingan UEFA EURO 2020 di iNews TV