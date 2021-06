AMSTERDAM – Man of the Match pertandingan antara tim nasional (Timnas) Wales melawan Denmark di babak 16 Besar Piala Eropa 2020 jatuh kepada Kasper Dolberg. Keputusan Dolberg terpilih menjadi Man of the Match pertandingan ini memang bisa dikatakan masuk akal.

Pasalnya, Dolberg sendiri memang tampil begitu luar biasa di pertandingan antara Timnas Wales kontra Denmark. Bahkan Dolberg bisa dikatakan sebagai aktor penting di balik kemenangan telak Denmark atas Timnas Wales dengan skor akhir 4-0.

Dolberg yang dimainkan di pertandingan ini sebagai pengganti penyerang andalan Denmark, yakni Yussuf Poulsen, tak bisa tampil karena akumulasi kartu justru menggila. Ya, Dolberg mampu menyumbangkan dua dari empat gol kemenangan Denmark atas Timnas Wales.

Gol pertama Dolberg ke gawang Timnas Wales sendiri tercipta pada menit ke-27. Dolberg yang menerima sodoran matang dari Mikkel Damsgaard lalu melepaskan sontekan melengkung yang meluncur mulus ke gawang Timnas Wales.

Sementara gol kedua Dolberg di pertandingan Denmark kontra Timnas Wales hadir di awal-awal babak kedua atau tepatnya pada menit ke-47. Memaksimalkan sapuan kurang bersih dari Joe Rodon, pemain berusia 23 tahun tersebut lalu melepaskan tembakan yang gagal diamankan oleh Danny Ward.

Berkat performa mengesankan tersebut, Dolberg sendiri menjadi pemain dengan rating paling tinggi menurut Whscored. Mantan pemain Ajax Amsterdam tersebut mengumpulkan nilai 8.8 dalam pertandingan ini. Sepanjang pertandingan antara Timnas Wales kontra Denmark, Dolberg berhasil melepaskan empat tembakan yang tiga di antaranya mampu tepat sasaran. Selain itu, Dolberg juga terlibat aktif dalam permainan Denmark dengan melepaskan 69% umpan sukses di pertandingan ini. Sementara itu, dua gol tambahan yang berhasil disarankan Denmark ke gawang Timnas Wales hadir dari sumbangan Joakim Maehle (88’) serta Martin Braithwaite (90+6’). Berkat kemenangan tersebut, Denmark pun berhak melaju ke babak perempatfinal Piala Eropa 2020. Baca Juga: Hasil Piala Eropa 2020: Timnas Wales Dibantai Denmark Di babak tersebut, Denmark bakal menghadapi pemenang dari pertandingan antara Timnas Republik Ceko melawan Belanda. Pertandingan antara Timnas Republik Ceko melawan Belanda sendiri bakal dimainkan Ferenc Puskas Arena, Budapest, pada malam nanti WIB.