PARA tim penghuni Grup F Piala Eropa 2020 telah memainkan laga perdana mereka. Sejumlah pertandingan seru dan menarik pun tersaji pada Rabu (16/6/2021) dini hari WIB.

Ada dua pertandingan yang dihelat yakni Timnas Hungaria vs Portugal dan Timnas Prancis kontra Jerman.

 

Timnas Portugal meraih hasil positif pada laga perdana mereka di fase grup Piala Eropa 2020. Menghadapi Hungaria, tim arahan Fernando Santos memastikan poin penuh usai menang tiga gol tanpa balas.

Kedua tim bermain ketat sejak pertandingan di mulai. Meski tak diunggulkan, Hungaria nyatanya tampil cukup baik di laga kali ini. Akan tetapi, Portugal berhasil memastikan tiga poin lewat gol Raphael Guerreiro dan sepasang gol Cristiano Ronaldo di babak kedua.

 Cristiano Ronaldo terpilih sebagai Man of the Match pada laga Hungaria vs Portugal. CR7 -julukan Ronaldo- terpilih sebagai pemain terbaik berkat kontribusi besarnya untuk Portugal di laga kali ini.

Penyerang Juventus itu mencetak sepasang gol pada kemenangan 3-0 Portugal atas Hungaria. Corinne Diacre selaku pengamat teknis UEFA menyebut Cristiano Ronaldo layak menyandang gelar Man of the Match pada laga kali ini melihat dari peluang serta gol yang ia ciptakan. Sementara di laga lainnya, Timnas Prancis juga berhasil memetik kemenangan di laga perdana fase grup. Tim arahan Didier Deschamps menang tipis 1-0 kala menghadapi Jerman di Allianz Arena. Les Bleus - julukan Timnas Prancis- diuntungkan dengan gol bunuh diri Mats Hummels pada menit ke-20. Prancis sebenarnya berpeluang untuk menang dengan skor lebih besar andai dua gol yang masing-masing dicetak Kylian Mbappe dan Karim Benzema tak dianulir wasit. Kemenangan atas Jerman membawa Antoine Griezmann dan kolega menempati posisi kedua di klasemen sementara Grup F dengan koleksi 3 poin. Mereka hanya kalah selisih gol dari Portugal di urutan teratas. Berikut hasil pertandingan Piala Eropa 2020 semalam: Timnas Hungaria vs Timnas Portugal: 0-3 Timnas Prancis vs Timnas Jerman: 1-0