BUDAPEST - Cristiano Ronaldo belum berhenti untuk mencatatkan rekor. Penggawa Timnas Portugal itu saat ini tercatat sebagai top skor atau pemain dengan gol terbanyak sepanjang masa ajang Piala Eropa.

Pencapaian tersebut dilakukan Ronaldo usai membawa Timnas Portugal meraih kemenangan atas Hungaria.

Selecao das Quinas menghadapi Hungaria pada laga perdana mereka di fase grup Piala Eropa 2020. Pada laga tersebut, CR7 -julukan Ronaldo- mencetak sepasang gol pada kemenangan 3-0 Portugal atas Hungaria.

Dengan begitu, Ronaldo saat ini tercatat telah mencetak 11 gol sepanjang keikutsertaanya di ajang Piala Eropa. Dilansir dari laman Daily Mail, Rabu (16/6/2021), jumlah tersebut sekaligus membawa Ronaldo melewati rekor Michel Platini sebagai top skor sepanjang masa Piala Eropa.

Platini sendiri total mencetak sembilan gol sepanjang tampil di ajang Piala Eropa. Sementara Ronaldo tercatat telah menorehkan 11 gol dengan rincian dua gol di Piala Eropa 2004, satu gol di Piala Eropa 2008, Tiga gol di Piala Eropa 2012, tiga gol di Piala Eropa 2016 dan terbaru tambahan dua gol yang ia ciptakan di Piala Eropa 2020 kali ini.

Tidak hanya itu, pnampilan apik Cristiano Ronaldo membuat penyerang Juventus itu didapuk sebagai Man of the Match pada laga Hungaria vs Portugal. Ronaldo terpilih sebagai pemain terbaik berkat kontribusi besarnya untuk Portugal di laga kali ini.

Selain menyumbangkan gol, Ronaldo juga berperan besar untuk membuka peluang bagi rekan-rekan satu timnya di laga kali ini.

Corinne Diacre selaku pengamat teknis UEFA menyebut Cristiano Ronaldo layak menyandang gelar Man of the Match pada laga kali ini melihat dari peluang serta gol yang ia ciptakan.

Kemenangan ini membawa Portugal berada di posisi teratas Grup F dengan koleksi tiga poin. Sementara itu, pertandingan Grup F lainnya antara Prancis vs Jerman sedang berlangsung.