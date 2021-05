GAJI Cristiano Ronaldo yang mencapai 31 juta euro (Rp539,3 miliar) per tahun, kabarnya membenani manajemen Juventus. Karena gaji Cristiano Ronaldo yang ketinggian itulah, manajemen Juventus tak lagi mendatangkan pemain bintang per musim panas 2018.

Alih-alih mendatangkan pemain top, Juventus cenderung melepas pemain bintangnya. Setelah melepas Joao Cancelo pada 2019, mereka menukar sang gelandang andalan, Miralem Pjanic, dengan Arthur Melo (Barcelona) pada musim panas 2020.

(Pjanic gabung Barcelona pada musim panas 2020)

Akibatnya, performa Juventus merosot. Musim ini untuk pertama kalinya dalam 10 musim terakhir, Juventus gagal memenangkan trofi Liga Italia. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri yang digadang-gadang menjadi pelatih Juventus musim depan sudah merelakan kepergian Cristiano Ronaldo.

Pelatih yang pernah membawa Juventus juara Liga Italia lima musim beruntun itu, ingin membangun kekuatan baru tanpa kehadiran Cristiano Ronaldo. Mendengar kabar tenaganya tak lagi dibutuhkan, Cristiano Ronaldo grasak-grusuk.

Cristiano Ronaldo sudah meminta kepada sang agen, Jorge Mendes, untuk mencarikannya klub anyar pada bursa transfer musim panas 2021. Ternyata tidak hanya menunggu Jorge Mendes, Cristiano Ronaldo juga usaha sendiri dalam mencari pelabuhan selanjutnya.

BACA JUGA: Gagal Cetak Gol dari Penalti, Lionel Messi Tak Sejago Cristiano Ronaldo

Menurut laporan Marca, Cristiano Ronaldo sudah mengirim pesan singkat ke presiden Real Madrid, Florentino Perez, plus salah satu mantan rekannya di Los Blancos. Pesan singkat itu ditujukan supaya Real Madrid mau memboyongnya pada musim panas 2021.

Namun, Real Madrid kabarnya sama sekali tidak tertarik kepada Cristiano Ronaldo. Bahkan dalam wawancara El Chiringuito medio dua pekan lalu, Florentino Perez sempat mengatakan bahwa memulangkan Cristiano Ronaldo merupakan hal yang mustahil. “Cristiano Ronaldo takkan kembali ke Real Madrid. Itu tidak masuk akal. Ia memiliki kontrak di Juventus,” kata Florentino Perez saat menjalani wawancara bersama El Chiringuito, Okezone mengutip dari Twitter @FabrizioRomano. Lantas, klub mana yang mau menampung Cristiano Ronaldo? Menurut Marca, Paris Saint-Germain (PSG) merupakan klub yang paling berpeluang mendapatkan Cristiano Ronaldo. PSG menyiapkan Cristiano Ronaldo sebagai suksesor Kylian Mbappe, pemain yang disebut-sebut hengkang ke Real Madrid musim panas 2021. Karena itu, menarik menanti masa depan Cristiano Roanldo pada musim panas 2021.