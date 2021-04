BINTANG film dewasa asal Hungaria, Shona River, mengklaim bahwa ada tiga bintang Manchester United pernah berkencan dengannya. Namun, dia tak menyebutkan identitas para pemain.

Pernyataan mengejutkan tersebut disampaikan River dalam podcast, How To Be A Pornstar. Pada acara tersebut dia menceritakan pengalamannya menemani tiga pemain Setan Merah.

Bintang film dewasa itu mengklaim bahwa sebagian besar bintang sepakbola tidak suka membayar seks. Mereka mengharapkan bisa berkencan secara gratis.

5. Basah-basahan

Pada foto ini Shona River tampak sangat hot dengan bermain air. Soal outfit-nya, dia menganakan bikini bewarna oranye yang sangat terang.

4. Di Gurun Pasir

Model dewasa Shona pada foto ini terlihat sedang melakukan pemotretan di tengah gurun. Pada lokasi foto dia menjelaskan foto diambil dengan latar gurun di Dubai, Uni Emirat Arab. Shona mengenakan bikini biru dengan tambahan manik-manik.

3. Nangkring di Pohon Shona berpose dengan gaya agak nyeleneh pada foto ini. Dia berpose nangkring di salah satu pohon yang tumbuh di pantai. Shona tampil telanjang dada, namun bagian atasnya tertutup dengan batang pohon. 2. Selamat Malam Perempuan asal Hungaria tersebut tampil menggoda dengan balutan lingerie hitam. Dia berpose di atas kasur dengan menghadap belakang. “Selama malam,” tulis Shona pada keterangan foto. 1. Menikmati Sunset Jamaica Shona pada foto ini terlihat sedang berbaring di atas hammock. Matanya terpejam seakan sedang menikmati sinaran lembut matahari terbenam. Dia menulis dalam keterangan foto ini sedang berada di Jamaica.