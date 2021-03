LONDON – Chelsea baru saja berhasil mempermalukan Liverpool di Stadion Anfield pada laga lanjutan Liga Inggris 2020-2021, Jumat (5/3/2021) dini hari WIB. Kemenangan itu menambah catatan manis Tuchel saat berjumpa dengan enam tim besar di Liga Inggris atau biasa disebut big six.

Seperti yang diketahui, Liga Inggris memang memiliki big six yang sering kali bersaing di papan atas kompetisi tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Keenam tim yang masuk ke dalam big six itu adalah Chelsea, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Manchester City, dan Tottenham Hotspur.

Sejauh ini alias semenjak Tuchel dipilih untuk menangani Ngolo Kante dan kawan-kawan pada 26 Januari 2021, Chelsea tercatat sudah berhadapan dengan tiga dari the big six tersebut. Hebatnya, Tuchel belum terkalahkan di tiga pertandingan besar itu.

Tuchel tepatnya menang dua kali dan sekali meraih hasil imbang. Kemenangan itu diraih saat Chelsea bersua Tottenham Hotspur (1-0) dan Liverpool (1-0). Kemudian hasil imbang didapatkan The Blues kala berjumpa Manchester United (0-0).

Catatan tak pernah terkalahkan yang ditorehkan Tuchel di Chelsea itu menariknya jauh lebih baik dari apa yang ditorehkan Frank Lampard bersama tim tersebut di musim ini. Sebagaimana diketahui, sebelum Tuchel ditunjuk pada Januri 2021 kemarin, Chelsea berada di tangan Lampard.

Sayangnya bersama Lampard tim asal London tersebut justru meraih hasil yang kurang memuaskan. Alasan itulah yang pada akhirnya membuat pelatih asal Inggris itu ditendang oleh manajemen Chelsea.

Apalagi bila membahas performa Chelsea asuhan Lampard itu ketika berhadapan dengan the big six. Dari lima pertemuan dengan klub big six pada musim ini, Chelsea asuhan Lampard tercatat tak pernah merasakan kemenangan.

Dari lima pertemuan dengan big six itu di awal musim 2020-2021, Chelsea asuhan Lampard hanya bisa meraih dua hasil imbang dan tiga kali menelan kekalahan. Tentunya selain kehilangan banyak poin, kalah dari rival utama mereka dalam memperebutkan trofi Liga Inggris menjadi hal yang sangat mengecewakan.

Lampard tak bisa memetik kemenangan saat menangani Chelsea kala berjumpa Man United (0-0) dan Tottenham (0-0). Lalu kekalahan dirasakan Lampard saat Chelsea dihadapkan dengan Liverpool (0-2), Arsenal (1-3), dan Man City (1-3).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa catatan Tuchel saat menghadapi tim dari the big six Liga Inggris jauh lebih baik ketimbang Lampard pada musim 2020-2021 ini.