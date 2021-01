MEGABINTANG Barcelona, Lionel Messi, mendapat banyak sorotan di sepanjang 2020. Akan tetapi, kali ini Messi lebih banyak disorot bukan karena prestasinya di atas lapangan atau menciptakan rekor-rekor baru. Pemain berjuluk La Pulga (si Kutu) itu pasalnya mendesak untuk meninggalkan Barcelona.

Hal tersebut tentunya menjadi kejutan besar bagi banyak pihak, mengingat Messi sudah berada di kubu Blaugrana –julukan Barca- selama dua dekade. Apalagi, Messi saat ini menjabat sebagai kapten tim dan bahkan telah menjadi ikon dari Barcelona itu sendiri.

Bicara soal loyalitas, Messi tentunya pesepakbola paling setia di era sepakbola modern sekarang ini. Bagaimana tidak, pemain berkaki kidal tersebut telah membela Barcelona sejak 2000 dan sejak saat itu tak pernah sekali pun hengkang ke klub lain.

Dalam kurun waktu tersebut, Messi dan Barcelona menjalin kerja sama yang luar biasa, sebuah simbiosis mutualisme, di mana masing-masing pihak sama-sama diuntungkan. Messi membantu Barca meraih banyak sekali gelar juara. Di sisi lain, Barca pun membantu Messi hingga akhirnya menjadi pemain top dunia.

(Messi (kiri) saat membela tim junior Newell's Old Boys)

Sebelum bergabung dengan Barcelona, Messi kecil adalah bagian dari pemain muda Newell’s Old Boys. Ketika itu, Messi sudah sangat terkenal terutama di Kota Rosario yang merupakan tempat tinggalnya.

Aksinya saat tampil di turnamen junior bersama Newell’s Old Boys benar-benar membuat banyak orang terpicut. Tercatat, Messi telah selama enam tahun berseragam Newell’s Old Boys. Selama kurun waktu tersebut, Messi pun berhasil mencetak lebih dari 500 gol.

Namanya tersohor seiring dengan munculnya pemberitaan media-media lokal Argentina yang kepincut dengan aksi Messi mengolah si Kulit Bundar. Padahal pada usia 10 tahun, Messi sempat mengalami masalah hormon pertumbuhan yang membuat tinggi badannya bermasalah.

Hal inilah yang kemudian membuat Messi mendapat julukan La Pulga alias si Kutu. Karena dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, Messi adalah yang bertubuh paling kecil. Meski begitu, Messi memiliki kecepatan dan kemampuan menggocek yang ciamik. Inilah yang membuat Messi jadi perbincangan.

Seiring dengan melambungnya nama Messi, beragam kesempatan pun hadir baginya untuk mengepakkan sayap lebih tinggi. River Plate pernah mencoba merekrut Messi, namun kemudian mereka membatalkannya setelah mengetahui La Pulga memiliki masalah pada hormon pertumbuhannya.

Sampai kemudian pada pertengahan 2000, dua orang agen sepakbola, yakni Martin Montero dan Fabian Soldini, datang menghampiri ayah Messi, Jorge, sebagaimana dikutip dari buku The Inside Story of the Boy Who Became a Legend.

Montero dan Soldini terpincut dengan aksi Messi dan memiliki rencana mengorbitkan pemain kelahiran 24 Juni 1987 tersebut. Saat itu, keduanya mengaku memiliki beberapa kenalan yang mengizinkan Messi bermain di beberapa klub top di dunia.

Klub-klub yang dimaksud itu adalah Barcelona, Real Madrid, Inter Milan, dan AC Milan. Tetapi, Montero dan Soldini mengatakan bahwa dirinya lebih mengenal dekat dengan orang yang berada di Barcelona.

Sebab, Montero dan Soldini memiliki rekan yang mempunyai bisnis real estate di Barcelona, yakni Horacio Gaggioli. Dia sendiri mempunyai rekan bisnis bernama Josep Maria Minguella yang merupakan salah satu pemilik saham di Barcelona dan kenal dekat dengan Direktur Teknis Barcelona saat itu, Carles Rexach.

“Saya menonton sebuah video anak laki-laki; Horacio, Martin dan Fabian mencoba meyakinkan saya untuk melihat videonya. Jadi saya memanggil Charly –sapaan akrab Carles Rexach,” kata Minguella.

Layaknya gayung bersambut, aksi Messi pun mendapat tanggapan positif dari orang-orang tang dikenal Montero dan Soldini. Minguella bahkan langsung menghampiri Charly setelah melihat video permainan Messi,

Charly yang sewaktu aktif sebagai pemain beroperasi sebagai winger tak puas hanya melihat permainan Messi lewat video. Charly sendiri tak bisa terbang ke Argentina untuk melihat langsung permainan Messi.

(Kontrak pertama Messi bersama Barcelona yang ditandatangani di atas serbet)

Solusi terbaik saat itu adalah membawa Messi dan sang ayah terbang ke Barcelona untuk menunjukkan skill olah bolanya. Pada akhirnya, Messi berangkat bersama sang ayah menuju Barcelona. Sesampainya di sana, La Pulga langsung menunjukkan aksinya dan membuat orang-orang terpincut.

Seolah tak ingin kehilangan Messi, Charly langsung bergerak cepat membuat perjanjian kontrak dengan pemain berpaspor Argentina tersebut pada 17 September 2000. Charly pun menawari keluarga Messi biaya pengobatan hormon pertumbuhan untuk La Pulga.

Babak Kedua: Permasalahan di Barcelona (Lionel Messi (tengah) menangkan 6 trofi Ballon dOr selama bela Barcelona) Pada awalnya, karier Messi di Barca berjalan mulus, utamanya ketika Blaugrana ditangani oleh Josep Guardiola. Sebab, Guardiola merupakan sosok yang berani mengorbitkan pemain-pemain muda jebolan akademi La Masia dan tentunya itu menjadi panggung bagi Messi. Di musim pertamanya menangani klub (2008-2009), kerja sama Guardiola dan Messi langsung melahirkan treble winner. Sebagai bonus, Messi pun didapuk sebagai pemenang trofi Ballon d’Or 2009. Hal-hal berjalan mulus bagi Messi dan Barca, bahkan setelah Guardiola meninggalkan klub pada akhir musim 2011-2012. Kendati begitu, Messi mulai merasa tidak nyaman di Barca pada masa kepresidenan Josep Maria Bartomeu. Messi pasalnya kecewa dan tidak puas dengan cara Bartomeu menjalankan klub. Persoalan dimulai ketika Barca memutuskan untuk melepas Neymar Jr ke Paris Saint-Germain (PSG) pada musim panas 2017. Padahal, Neymar adalah bagian penting dari skuad Barca dan juga sahabat Messi. Setelah itu, Messi juga sempat bertengkar dengan Eric Abidal yang sempat menjabat sebagai Direktur Olahraga Barca. Abidal pasalnya menuding ada beberapa pemain Barcelona yang memaksa pemecatan Ernesto Valverde. Selain itu, Abidal juga menyinggung sikap pemain Barcelona dan mengatakan mereka tidak bekerja keras di lapangan. Ditambah lagi, performa Barca juga sudah tidak secemerlang dahulu. Itu membuat Messi merasa bahwa waktunya membela Blaugrana sudah berakhir karena usia yang tidak muda lagi. Hal-hal inilah yang membuat Messi merasa semakin tidak nyaman berada di Barca. Sampai pada akhirnya di Agustus 2020, La Pulga meminta kepada Bartomeu untuk melepas dirinya ke klub lain. “Saya memberi tahu klub, termasuk presiden, bahwa saya ingin pergi. Saya sudah memberitahunya sepanjang tahun. Saya percaya sudah waktunya untuk menyingkir,” beber Messi dalam wawancara kepada Goal. “Saya percaya bahwa klub membutuhkan lebih banyak pemain muda, pemain baru dan saya pikir waktu saya di Barcelona sudah berakhir. Saya merasa sangat menyesal karena (sebelumnya) saya selalu mengatakan bahwa saya ingin mengakhiri karier saya di sini,” lanjutnya. “Itu adalah tahun yang sangat sulit. Saya sangat menderita dalam latihan, dalam pertandingan, dan di ruang ganti. Segalanya menjadi sangat sulit bagi saya dan tibalah saatnya saya mempertimbangkan untuk mencari ambisi baru,” papar Messi. Diakui oleh Messi bahwa bukan hal mudah untuk membuat keputusan meninggalkan Barca. Pasalnya, keluarga Messi, yakni istri dan anak-anaknya, tidak menginginkan La Pulga hengkang dari Blaugrana. Terlebih karena mereka sudah lama berada di Barcelona dan merasa nyaman. Mereka pun menangis saat Messi membuat keputusan tersebut. “Ketika saya menyampaikan keinginan saya untuk pergi kepada istri dan anak-anak saya, itu adalah drama yang brutal. Seluruh anggota keluarga mulai menangis, anak-anak saya tidak ingin meninggalkan Barcelona, juga tidak ingin pindah sekolah,” jelas Messi. Lebih menyakitkan lagi, setelah kabar soal Messi ingin meninggalkan Barca menyebar, ia pun mendapat banyak respons negatif dan hujatan. Messi tidak memungkiri bahwa hal itu menyakiti hatinya, utamanya karena ia dituding tidak mencintai Barca dan ingin pergi karena mengharapkan gaji lebih tinggi. “Banyak hal yang telah dikatakan tersebut menyakitkan saya. Saya selalu menempatkan klub di atas hal lain. Saya (sebenarnya) memiliki kemungkinan berkali-kali meninggalkan Barca,” aku Messi. "Uang? Setiap tahun saya bisa saja pergi dan menghasilkan lebih banyak uang daripada di Barcelona. Saya selalu mengatakan bahwa ini adalah rumah saya dan itulah yang saya rasakan. Memutuskan ada tempat yang lebih baik daripada di sini itu sulit. Namun, saya merasa bahwa saya membutuhkan perubahan dan tujuan baru, hal-hal baru,” jelasnya. Kendati demikian, pada akhirnya Messi batal meninggalkan Barca karena sengketa kontrak yang terjadi dengan Bartomeu dan pihak klub. Messi menginginkan pergi secara bebas transfer karena Bartomeu sudah menjanjikan itu. Akan tetapi, Bartomeu justru tak mau melepas Messi jika tidak ada klub yang mampu mengaktifkan klausul tebus La Pulga yang senilai 700 juta euro. Sebab, Bartomeu merasa Barca berhak mendapatkan uang atas kepergian Messi karena si pemain masih memiliki kontrak hingga 30 Juni 2021. (Messi frustrasi lihat permainan Barcelona) Tentunya adalah hal yang mustahil bagi klub mana pun untuk menyediakan uang 700 juta euro guna memenuhi tuntutan Bartomeu tersebut. Maka dari itu, Messi pun batal hengkang dan hingga saat ini masih bertahan di kubu Blaugrana. Messi sebenarnya membawa sengketa kontrak tersebut ke pengadilan. Akan tetapi, ia tak ingin melakukannya. Karena dengan membawa ke pengadilan, berarti ia harus melawan Barcelona, klub yang sangat dicintainya. “(Sebelum ini) saya sudah sering memberi tahu presiden (tentang niatnya untuk hengkang). Dan, yah, presiden selalu mengatakan bahwa di akhir musim saya dapat memutuskan apakah saya ingin pergi atau apakah saya ingin bertahan dan pada akhirnya dia tidak menepati janji," ungkap Messi. Setelah persoalan dengan Messi tersebut, Bartomeu beserta jajarannya pun mengundurkan diri dari Barca. Sebab, sudah banyak pihak yang menentang kepemimpinan Bartomeu sebagai presiden, termasuk para fans. Meski begitu, ini bukan jaminan kalau Messi bakal bertahan di Barca untuk tahun-tahun mendatang. Karena, hingga saat ini Kapten Timnas Argentina itu masih belum memperbarui kontraknya di Barca yang akan habis pada 30 Juni 2021. Jika situasi ini terus bertahan, maka dengan demikian per tanggal 1 Januari 2021, Messi sudah boleh membuka pembicaraan dengan klub lain dan bahkan membuat perjanjian. Sebab, dengan status Messi sekarang, ia akan meninggalkan Barca pada akhir musim. Ingin Lanjutkan Karier di MLS Baru-baru ini, Lionel Messi menjalani wawancara eksklusif dengan media asal Spanyol, La Sexta. Dalam wawancara tersebut, La Pulga terang-terangan ingin melanjutkan karier di Major League Soccer (MLS) atau Liga Sepakbola Amerika Serikat. “Saya selalu bermimpi untuk menikmati dan memiliki pengalaman tinggal di Amerika Serikat, serta mencari tahu bagaimana liga di sana,” kata Lionel Messi kepada La Sexta, Okezone mengutip dari ESPN. Konfirmasi Lionel Messi di atas kembali mengingatkan kabar yang berembus kencang pada musim panas 2020. Kala itu, manajemen Manchester City siap memberikan megakontrak kepada Lionel Messi. Menurut laporan Sport, manajemen Manchester City total mengeluarkan 750 juta euro atau sekira Rp13 triliun untuk mengontrak Lionel Messi selama lima tahun! Dalam laporan tersebut, Lionel Messi akan dikontrak Man City selama tiga tahun. Setiap tahunnya, pesepakbola peraih enam trofi Ballon dOr itu akan mendapatkan gaji 100 juta euro (Rp1,37 triliun). Setelah kontrak Lionel Messi berakhir pada 30 Juni 2023, Messi akan dipindahkan Man City ke salah satu kontestan Liga Sepakbola Amerika Serikat, New York City FC. Kepindahan Messi ke New York City sebenarnya tidak mengherankan. Sebab, baik Man City dan New York City FC dipunyai pemilik yang sama yakni Sheikh Mansour. Bersama dengan Melbourne City FC (Australia), ketiganya berada di bawah naungan City Football Group. Bersama New York City FC, berapa gaji yang diterima Messi? Ayah tiga anak tersebut menerima gaji sesuai yang didapatkan ketika berseragam The Citizens, yakni 100 juta euro per tahun. Tidak hanya gaji 100 juta euro per tahun, Lionel Messi juga menerima 250 juta euro (Rp4,33 triliun) sebagai tambahan atas kesediaannya pindah ke New York City FC. Hal itu berarti jika ditotal gaji selama lima tahun yang senilai 500 juta euro, plus mendapat 250 juta euro tambahan karena bersedia pindah ke New York City FC, Messi total menerima 750 juta euro atau setara Rp13 triliun! Karena itu, peluang Lionel Messi pindah ke Man City pada musim panas 2021 sangat besar. Man City pun tak perlu repot-repot mengeluarkan uang transfer untuk mendaratkan pesepakbola 33 tahun tersebut, mengingat kontraknya bersama Barcelona akan berakhir pada 30 Juni 2021.