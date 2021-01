LIVERPOOL – Kabar duka tengah menyelimuti klub sepakbola Liverpool. Pasalnya sang penyanyi yang mempopulerkan anthem Liverpool, You’ll Never Walk Alone, yakni Gerry Marsden dinyatakan meninggal dunia.

Marsden mengembus napas terakhir pada Minggu 3 Januari 2021 malam WIB karena mengalami serangan jantung. Tentu saja kepergian Marsden memberi duka yang mendalam bagi Liverpool dan juga para penggemar The Reds –julukan Liverpool.

Bahkan Liverpool pun menyampaikan rasa dukacitanya atas kepergian Marsden pada usia yang ke-78 tahun tersebut. Rasa kehilangan tersebut disampaikan Liverpool melalui akun resmi media sosial Liverpool.

“Sebuah kehilangan yang luar biasa bagi kami mendengar kepergian Gerry Marsden,” tulis pernyataan resmi Liverpool, dilansir Senin (4/1/2021).

“Kata-kata Gerry akan hidup selamanya bersama kami. You’ll Neverk Walk Alone (Anda tidak akan pernah sendirian,” lanjut pernyataan Liverpool.

Marsden sendiri memang diketahui adalah penggemar berat Liverpool. Vokalis band Gerry And The Pacemakers tersebut merupakan penyanyiu lagu You’ll Never Walk Alone yang sering dinyanyikan penggemar Liverpool di Anfield.

Lagu tersebut sejatinya adalah karangan Rodgers and Hammerstein untuk digunakan dalam drama musikal Carousel tahun 1945 dan 1963. Namun, Gerry Anda The Pacemakers membuat lagu tersebut menjadi lebih terkenal dengan versi cover mereka. Berdasarkan informasi dari The Independent, Marsden mengusulkan lagu tersebut ke manajer Liverpool saat itu yakni Bill Shankly untuk dinyanyikan sebagai bentuk dukungan. Alhasil, lagu tersebut kini masih diingat para penggemar hingga menjadi anthem dari The Reds. Bukan hanya itu saja, Liverpool sepertinya sangat menyematkan lagu You’ll Never Walk Alone dalam diri mereka. Terlihat pada bagian atas gerbang Shankly Gates di Anfiled yang menyematkan kata-kata tersebut. Belum lagi dalam logo resmi Liverpool, kata-kata You’ll Never Walk Alone juga tercantum. Logo tersebut pun telah digunakan sejak 1992.