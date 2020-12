MANCHESTER – Pelatih Manchester City, Josep Guardiola, ogah jemawa di 16 besar Liga Champions 2020-2021. Padahal, The Citizens –julukan Man City– cuma berjumpa Borussia Monchengladbach di 16 besar.

Pengundian 16 besar Liga Champions musim ini berlangsung di Kota Nyon, Swiss, Senin 14 Desember 2020, sore WIB. Beberapa pertandingan besar tercipta setelah pengundian selesai, tetapi Man City mendapatkan lawan relatif mudah, yaitu Gladbach.

Namun, Guardiola tidak memandang remeh Gladbach karena tahu sejarah besar di balik klub Jerman tersebut. Dia menghormati sepakbola yang dimainkan Gladbach.

“Saya belajar ketika saya di Jerman, betapa besar dan pentingnya sejarah Gladbach. Saya menghormati keindahan sepakbola mereka,” kata Guardiola, mengutip dari Four Four Two, Selasa (15/12/2020).

Guardiola delapan kali bertanding melawan Gladbach saat menukangi Bayern Munich pada 2013-2016. Dia meraih tiga kemenangan, tiga hasil imbang dan menderita dua kekalahan saja. Rekor pertemuan Guardiola dengan Gladbach cukup bagus.

Seperti sang pelatih, rekor pertemuan Man City dengan Gladbach pun sama bagusnya. The Citizens tiga kali menang, dua kali imbang dan sekali kalah dalam enam pertandingan kontra Gladbach.

Selain itu, jika menilik kualitas skuad pada musim ini, Man City pun berada di atas Gladbach. The Citizens diperkuat para pemain terbaik di dunia, sedangkan Gladbach tidak. Man City seharusnya bisa mengalahkan Gladbach dengan mudah. Namun, Guardiola tetap berhati-hati pada Gladbach. Menurut Juru taktik asal Spanyol itu, Gladbach telah menunjukkan kualitas mereka saat lolos dari Grup B untuk menemani Real Madrid ke fase gugur. “Mereka lolos dari grup dengan menundukkan Shakhtar (Donetsk) yang mampu mengalahkan Madrid dua kali,” tuturnya. “Saya hanya bisa mengatakah, bahwa saya ingin tiba dalam kondisi terbaik saat kami melawan mereka. Kami ingin bersaing sebaik mungkin dan lolos,” ucap Guardiola.