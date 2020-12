LONDON – Pelatih Chelsea, Frank Lampard, tidak senang dengan hasil undian 16 besar Liga Champions 2020-2021. Sebab, The Blues –julukan Chelsea– bertemu dengan salah satu tim kuat Spanyol, yaitu Atletico Madrid.

Pengundian 16 besar Liga Champions musim ini berlangsung di Kota Nyon, Swiss, Senin 14 Desember 2020, sore WIB. Beberapa pertandingan besar tercipta setelah pengundian selesai dan salah satunya adalah laga Chelsea kontra Atletico.

Chelsea dan Atletico memainkan sepakbola yang bertolak belakang. Chelsea bermain atraktif, sedangkan Atletico pragmatis. Hal itu membuat pertandingan diprediksi berjalan sengit.

Chelsea harus berhati-hati pada Atletico karena pasukan Diego Simeone mampu menyingkirkan Liverpool di 16 besar Liga Champions musim lalu. Atletico menang agregat 4-2 atas Liverpool sehingga The Reds –julukan Liverpool– gagal mempertahankan gelar juaranya.

BACA JUGA: Pemenang Atletico Madrid vs Chelsea Ditentukan Detail Kecil

Kegagalan Liverpool seharusnya jadi bahan pembelajaran bagi Chelsea. Sebab, permainan Liverpool mirip seperti Chelsea. Jika gagal mengatasi permainan pragmatis Atletico, Chelsea bisa bernasib sama dengan Liverpool.

Oleh sebab itu, Lampard harus memikirkan strategi yang tepat untuk melawan Atletico. Dia pun menyebut pertandingan kontra Atletico adalah undian terberat yang bisa didapatkan timnya di 16 besar.

“Saya pikir kebanyakan orang akan mengatakan itu adalah undian terberat yang bisa kami dapatkan. Ketika Anda meninjau performa saat ini, bagaimana mereka di Liga Spanyol, pengalaman di Eropa, kualitas tim dan pemain, saya pikir kebanyakan orang akan mengatakan itu,” kata Lampard, mengutip dari Four Four Two, Selasa (15/12/2020).

“Di sisi lain, semua hasil imbang sulit di Liga Champions. Kami harus memiliki kepercayaan pada diri kami sendiri,” ucap juru taktik asal Inggris itu.

“Ketika pertandingan itu datang, Anda harus mengalahkan tim-tim semacam ini jika Anda ingin menjuarai Liga Champions. Jadi, itulah kenyataannya,” tuturnya.

Leg pertama akan berlangsung di kandang Atletico, Estadio Wanda Metropolitano, Rabu 24 Februari 2021, dini hari WIB. Sementara itu, Chelsea gantian menjamu Atletico di Stamford Bridge, Kamis 18 Maret 2021, dini hari WIB.