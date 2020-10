LIVERPOOL – Liverpool harus puas mengakhiri babak pertama melawan West Ham United dengan hasil imbang 1-1 pada pekan ketujuh Liga Inggris 2020-2021, Minggu (1/11/2020). Hasil itu bisa dikatakan menjadi hasil yang sangat baik untuk Liverpool karena hampir di sepanjang babak pertama mereka tertinggal dari West Ham.

Ya, Liverpool memang sempat tertinggal terlebih dahulu dari West Ham sebelum mampu mengimbagi menjadi 1-1. Klub asuhan Jurgen Klopp tersebut tepatnya sudah tertinggal 0-1 lantaran penggawa West Ham, Pablo Fornals mampu mencetak gol ke gawang Liverpool di menit ke-10.

Liverpool yang tertinggal mencoba mendominasi jalannya pertandingan. Namun hingga memasuki menit ke-40, nyatanya The Reds justru kesulitan menyerang pertahanan West Ham.

Salah's penalty means we go in level at the break.#LIVWHU