Menurut penuturan Osama, ia memiliki seorang adik yang diberi nama Saddam Hussein oleh sang ayah. Ya, nama tersebut diambil dari mantan presiden Irak yang dieksekusi pada tahun 2006.

Tidak cukup sampai di situ, ayah Osama sebenarnya ingin memberikan nama George Bush kepada anak ketiganya. Akan tetapi, hal itu tak terjadi lantaran anak ketiganya adalah seorang perempuan.

“Nama saudara laki-laki saya adalah Saddam Hussein dan ayah saya ingin memberikan nama George Bush ke anak ketiga, tapi itu adalah seorang perempuan," jelas Osama.

Bukan hanya Osama, pesepakbola yang namanya menyerupai tokoh terkenal dunia. Sebuah klub di Brasil diketahui pernah merekrut pemain dengan nama Michael Jackson, John Lennon, dan Mahatma Gandhi.

A #Brazil #football club has John Lennon at left-back, Mahatma Gandhi in midfield & Michael Jackson up front: http://t.co/hIBbM3LFJS #sports