LIVERPOOL – Cederanya Virgil van Dijk tampaknya telah menjadi pukulan telak bagi Liverpool. Mengingat pentingnya peran Van Dijk di Liverpool, ia pun diharapkan bisa segera kembali merumput. Tak ayal, dukungan pun akhirnya berdatangan dari rekan-rekan setimnya di Liverpool.

Salah satu yang menyampaikan dukungan kepada Van Dijk ialah Mohamed Salah. Ia menuliskan pesan singkat di akun Twitter pribadinya yang berisi harapan besarnya untuk melihat Van Dijk segea sembuh kembali.

"Saya berharap Anda bisa sembuh dengan cepat,” cuit Salah di akun Twitter pribadinya, @mosalah.

Selain Salah, dukungan juga diberikan oleh Kapten Liverpool, Jordan Henderson. Sama seperti Salah, Henderson juga menyampaikan dukungan via media sosial kepada Van Dijk yang harus absen panjang demi memulihkan cederanya tersebut.

Dalam cuitannya di akun Twitter pribadinya, @JHenderson, gelandang asal Inggris itu mendoakan kesembuhan untuk Van Dijk. Henderson juga memastikan bahwa seluruh skuad di Liverpool siap menunggu kehadiran kembali bek asal Belanda itu.

The comeback is always stronger than the setback... Recover well my brother, We’ll be waiting for you 💪🏻❤️ #YNWA pic.twitter.com/SfMMoUcCCB — Jordan Henderson (@JHenderson) October 18, 2020

"Kembalinya selalu lebih kuat dari sebelumnya. Sembuhkan dengan baik saudaraku. Kami akan menunggumu," tulis Henderson di akun Twitter pribadinya, @JHenderson.

Rekan sekompatriot Van Dijk yang juga sama-sama membela Liverpool, yakni Georginio Wijnaldum, juga mengunggah potretnya bersama bek asal Belanda itu di akun media sosialnya. Ia juga menuliskan pesan khusus dalam unggahan itu.

Very sadly Big bro got injured on the knee and need to undergo surgery 😔 We are going to miss you enormously. Wishing you a soon recovery and come back even stronger bro 🙏🏾 #ynwa @VirgilvDijk pic.twitter.com/Zcpp3UduxZ

— Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) October 18, 2020

"Sangat menyedihkan, saudara saya mengalami cedera di lutut dan perlu menjalani operasi. Kami akan sangat merindukan Anda. Semoga Anda segera sembuh dan kembali lebih kuat lagi,” cuit Wijnaldum.

Sebagaimana diketahui, Van Dijk kini memang tengah didera cedera anterior cruciate ligament (ACL). Cedera ini didapat kala bermain di laga kontra Everton yang digelar Sabtu 17 Oktober 2020 malam WIB.

Ligamen lutut bek berusia 29 tahun itu rusak usai dihajar oleh kiper Everton, Jordan Pickford, pada menit lima. Pihak Liverpool sendiri sudah membenarkan adanya kerusakan ligamen pada lutut Van Dijk sehingga perlu menjalani operasi. Kabarnya, semua proses penyembuhannya bisa memakan waktu hingga tujuh sampai delapan bulan.