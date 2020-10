LIVERPOOL – Liverpool untuk sementara waktu harus puas mengakhiri babak pertama dengan skor 1-1 saat berhadapan dengan Everton di Goodison Park, Sabtu (17/10/2020) malam WIB. Bermain sebagai tim tamu, Liverpool tampak cukup kesulitan merebut keunggulan di laga lanjutan Liga Inggris 2020-2021 tersebut.

Liverpool sebenarnya mengawali derby Merseyside itu dengan sangat baik. Bagaimana tidak, ketika laga baru berjalan tiga menit, Liverpool nyatanya sanggup untul langsung unggul atas rival sekota mereka tersebut.

Sadio Mane berhasil memanfaatkan lemahnya pertahanan Everton di awal pertandingan. Winger andalan Liverpool tersebut mencetak gol usai mendapatkan umpan yang sangat baik dari Andrew Roberton.

Keunggulan 1-0 di awal membuat permainan Liverpool semakin. Mereka terlihat semakin percaya diri menyerang hingga akhirnya beberapa peluang pun berhasil tercipta. Sayangnya, buruknya penyelesain akhir membuat klub asuhan Jurgen Klopp itu masih kesulitan mencetak gol kedua mereka.

Level at the break in the derby.#EVELIV— Liverpool FC (@LFC) October 17, 2020