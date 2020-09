SEBUAH insinden lucu terjadi dalam sebuah pertandingan antar-universitas di Amerika Serikat. Hal ini terjadi saat seorang pelatih tim sepakbola wanita kesal karena anak asuhnya gagal mencetak gol dari penalti.

Menyitir The 18, kejadian lucu ini terjadi pada Minggu 20 September 2020 silam. Saat itu sedang terjadi pertandingan sepakbola tim putri unitersitas antaran Duke Blue Devils dan Wake Forest Demon Deacons.

Kedua tim bermain sama kuat hampir sepanjang pertandingan. Namun, menjelang laga berakhir, tepatnya menit 90+9 Wake Forest seharusnya bisa memenangkan laga.

Pada waktu tambahan, seorang pemain wake Forest dilanggar di kotak terlarang. Wasit kemudian menunjuk titik putih sebagai tanda penalti untuk Wake Forest.

Wake Forest yang mengenakan seragam hitam-hitam sepertinya akan memenangkan pertandingan tersebut. Namun, sang algojo yang mengambil penalti tidak berhasil membobol gawang lawan. Tembakannya terlalu lemah dan mudah dibaca, bahkan bola berhasil ditangkap kiper.

Kesal melihat pemainnya menjebol gawang lawan lewat penalti, pelatih Wake Forest, Tony da Luz tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. Dia menendang krat minuman yang berada di dekatnya.

Hanya saja, krat minuman itu bukannya terpental malah balik melawan. Kaki Da Luz tersangkut di krat minuman selama beberapa detik. Bahkan dia harus duduk terlebih dahulu untuk bisa melepaskan krat minuman dari kakinya.

Melihat sikap pelatihnya, pemain cadangan Wake Forest yang melihat kejadian itu tersentak. Mereka mengamati pelatihnya yang kesulitan melepaskan diri dari krat minuman. Pertandingan sendiri berakhir imbang dengan skor 0-0.

When it's just not your day 😅 pic.twitter.com/IqfH0lMdqG— ACC Network (@accnetwork) September 21, 2020