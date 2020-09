MILAN – RCTI+ total menyiarkan tiga pertandingan di pekan perdana Liga Italia 2020-2021. Setelah laga Hellas Verona vs AS Roma dan Juventus kontra Sampdoria, kali ini giliran AC Milan vs Bologna yang disiarkan RCTI+.

Laga yang dilangsungkan di Stadion San Siro ini dapat Anda saksikan di layar RCTI+ pada Selasa 22 September 2020 mulai pukul 01.30 WIB. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa yang akan memenangkan pertandingan?

(AC Milan siap hadapi Bologna dini hari nanti)

AC Milan racikan Stefano Pioli sedang dalam performa terbaik, terutama semenjak project restart Liga Italia 2019-2020 yang dilangsungkan Juni 2020. Dalam 12 laga pamungkas Liga Italia 2019-2020, Milan racikan Pioli sama sekali tidak terkalahkan, yakni mengoleksi sembilan menang dan tiga imbang!

Di laga uji coba terkini, Zlatan Ibrahimovic dan kawan-kawan menyapu bersih seluruh pertandingan dengan kemenangan. Dari lima pertandingan, Milan selalu menang, termasuk mengalahkan Shamrock Rovers 2-0 di Kualifikasi II Liga Eropa 2020-2021.

Bagaimana dengan Bologna? Rossoblu –julukan Bologna– juga tidak terkalahkan dalam dua laga uji coba, yakni mengoleksi satu menang dan satu imbang.

Hanya saja, level lawan yang dihadapi Bologna jauh di bawah mereka. Terbaru, Bologna hanya sanggup bermain 0-0 saat bertemu tim Serie B, Virtus Entella.

BACA JUGA: Pioli Ungkap Pentingnya Ante Rebic buat AC Milan

Karena itu, menarik menanti jalannya laga Milan vs Bologna. Jika tidak ada aral melintang, Milan dijagokan meraih kemenangan atas Bologna dengan skor meyakinkan.

Laga Milan vs Bologna dapat disaksikan di sini.

(fmh)