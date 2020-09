LONDON – Dua pemain Real Madrid, Gareth Bale dan Sergio Reguilon, terlihat tiba di markas latihan Tottenham Hotspur, Jumat (20/9/2020). Mereka tiba demi satu tujuan, yakni menjalani sesi pemotretan sebelum diresmikan sebagai pemain anyar Tottenham Hotspur.

Setelah kalah 0-1 dari Everton di pekan perdana Liga Inggris 2020-2021, manajemen Tottenham langsung bergerak. Manajemen The Lilywhites –julukan Tottenham– langsung mendatangkan dua pemain berkelas atas nama Reguilon dan Bale.

Gareth Bale and Sergio Reguilon have just arrived at Tottenham training groud. Shooting time then both deals will be announced. ✔️⚪️ #THFC #Spurs https://t.co/2z1xRznkT5— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 18, 2020