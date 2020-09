MANCHESTER – Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, memprediksi tim-tim yang akan finis di empat besar klasemen akhir Liga Inggris 2020-2021. Manchester City, Liverpool, Manchester United, dan Chelsea diprediksi Ferdinand finis empat besar, tetapi tidak dengan Arsenal.

Prediksi Ferdinand cukup mengejutkan, karena Arsenal bermain bagus pada pekan perdana Liga Inggris. Arsenal meraih kemenangan telak 3-0 atas Fullham di Craven Cottage.

The Gunners –julukan Arsenal– bermain apik dalam pertandingan yang berlangsung pada Sabtu 12 September 2020 tersebut. Arsenal mampu mendominasi penguasaan bola hingga 55 persen.

Dominasi penguasaan bola membuat Arsenal leluasa beraksi di kotak penalti tuan rumah. Pasukan Mikel Arteta mencatatkan 13 tembakan yang enam di antaranya tepat sasaran ke gawang Fullham.

Gol-gol kemenangan Arsenal atas Fullham dibuat oleh Alexandre Lacazette (8’), Gabriel Magalhaes (49’), dan Pierre-Emerick Aubameyang (57’). Kemenangan telak itu membuat Arsenal kini duduk nyaman di puncak klasemen sementara.

Namun, hasil apik itu tidak membuat Ferdinand berpikir Arsenal akan finis di empat besar. Selain Arsenal, Ferdinand juga tidak memprediksi Tottenham Hotspur mampu menembus empat posisi teratas.

“Saya akan memilih Man City, Liverpool, Manchester United, dan Chelsea,” ujar Ferdinand dalam kanal YouTube The Five, mengutip dari The Sport Review, Jumat (18/9/2020).

Kemenangan telak atas Fullham tidak menjamin musim ini akan berakhir manis untuk Arsenal. The Gunners punya masalah klasik dari musim ke musim, yakni inkonsistensi.

Arsenal kerap panas pada awal musim, tetapi kehilangan sentuhannya jelang akhir kompetisi. Arteta sedang berusaha menghilangkan penyakit inkonsistensi Arsenal, agar bisa meraih hasil terbaik musim ini.

Arteta perlahan-lahan meningkatkan permainan Arsenal sekaligus menanamkan mental pemenang. Upaya Arteta pun sedikit demi sedikit mulai membuahkan hasil. Arsenal mampu menjuarai Piala FA musim lalu dan Community Shield 2020-2021. Itu jadi modal Arsenal mengarungi musim ini.