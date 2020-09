ROMA – Klub ibu kota Italia, AS Roma dikabarkan berhenti memburu bek tengah Manchester United, Chris Smalling. El Lupi—julukan AS Roma—sebelumnya pernah meminjam jasa Smalling pada Agustus 2019 silam, namun sang pemain kembali ke Old Trafford karena tak mencapai kesepakatan untuk dipermanenkan.

Sebelumnya, pemain berusia 30 tahun itu dilaporkan absen latihan bersama Man United pada Selasa 8 dan Rabu 9 September 2020. Media Inggris Telegraph mengklaim ketidakhadiran sang pemain saat latihan karena Smalling beserta agennya telah melakukan negosiasi terkait kepindahannya ke AS Roma.

Smalling dilaporkan akan pindah ke Stadion Olimpico dengan nilai transfer 9 juta euro (sekira Rp157 miliar) atau 10 juta euro (sekira Rp175 miliar). Roma akan menambah nilai transfer sang pemain dengan bonus, namun tidak dilaporkan berapa nilai bonus yang akan diterima Man United, jika Smalling benar-benar pindah ke I Lupi (Serigala—julukan AS Roma.

Baca juga: Solskjaer Sebut Kembalinya Smalling Jadi Kabar Baik untuk Lini Belakang Man United

Namun, media Inggris Sky Sports sebelumnya mengklaim Man United menetapkan harga Smalling sebesar 20 juta euro (sekira Rp349 miliar). Harga tersebut ditawarkan manajemen Setan Merah kepada AS Roma.

Smalling sendiri bermain gemilang saat masa pemincajaman. Dia tercatat sudah 28 kali bermain dari 38 laga di Liga Italia 2019-2020 bersama Roma dan mencetak dua gol.

Smalling sebenarnya sangat tertarik untuk bertahan di Stadion Olimpico bersama Roma. Man United juga tidak menghalangi keinginannya tersebut.

Meski begitu, Man United tetap memanggil pulang Smalling karena tidak mencapai kesepakatan dengan AS Roma. Manajemen Man United menetapkan harga transfer Smalling sebesar 20 juta euro (sekira Rp349 miliar) jika Roma ingin menggunakan jasa pemainnya tersebut. AS Roma sendiri sebenarnya sudah melalukan penawaran, Mereka menawar untuk mempermanenkan Smalling senilai 12 juta euro (sekira Rp207 miliar). Namun, tawaran itu ditolak Man United. Laporan terbaru, media Sky Sports Italia AS Roma telah berhenti mengejar Smalling karena tawaran mereka telah ditolak Man United. Klub juga merasa buang-buang waktu melakukan negosiasi dengan Man United yang bersikeras menetapkan harga Smalling sebesar 20 juta euro. AS Roma kini dikabarkan telah memburu bek tengah lainnya. Serigala ibu kota dilaporkan sedang mengincar bek tengah Verona, Marash Kumbulla.