LONDON – Arsenal mengawali musim Liga Inggris 2020-2021 dengan baik, sebab di pertandingan pekan pertamanya, skuad asuhan Mikel Arteta itu berhasil memperlihatkan performa yang menjanjikan.

Terbukti dari laga melawan Fulham yang sedang berlangsung saat ini, di mana Arsenal mampu unggul 1-0 di babak pertama pertandingan tersebut. Keunggulan tipis itu pun dipersembahkan oleh penyerang andalan mereka, Alexandre Lacazette.

Lacazette tepatnya mencetak gol ketika laga baru berjalan delapan menit saja. Gol cepat yang dibuat oleh striker asal Prancis itu lantas menjadikannya pemain pertama yang mencetak gol di Liga Inggris 2020-2021.

Laca has us leading at the break! 😎



⚪️ 0-1 🔵 (HT)#FULARS