MANCHESTER – Manchester United dianggap melakukan langkah tepat dengan mendatangkan Donny van de Beek di bursa transfer musim panas 2020 ini. Gelandang berpaspor Belandang itu diaykini jadi pilihan tepat untuk memperkuat lini tengah tim musim depan.

Bukti sahihnya adalah Van de Beek membukukan 10 gol dan 11 assist dari 37 penampilannya di berbagai kompetisi bersama Ajax sepanjang musim lalu. Ia juga telah membantu Ajax merebut banyak gelar juara, seperti Liga Belanda pada 2018-2019 serta Piala Johan Cruijff pada 2020.

Kehadiran Van de Beek pun semakin memperkaya kualitas lini tengah Man United. Sebab, sebelumnya, Setan Merah -julukan Man United- telah berada dalam kondisi yang cukup oke dengan kombinasi Paul Pogba, Bruno Fernandes, dan Nemanja Matic.

Namun, meski telah melakukan langkah tepat dengan mendatangkan van de Beek, Man United diimbau untuk juga memperhatikan lini belakang mereka. Salah satu legenda tim, Ian Wright melihat Skuad Ole Gunnar Solskjaer masih terbilang buruk dari segi pertahanan.

Baca juga: Fred Yakin Man United Makin Kuat karena Van De Beek

“Donny van de Beek pemain yang fantastis. Dia bisa bermain sebagai No. 6, No. 8, dan bisa bermain No. 10. Anda bisa melihat Bruno Fernandes dan Paul Pogba dan mereka mungkin akan bermain dengannya sedikit di belakang karena dia adalah pemain bola fantastis, itu adalah rekrutan yang fantastis,” ujar Wright, seperti dilansir dari laman Sky Sports, Jumat (11/9/2020).

"Mereka mendapatkan pemain bagus untuk menghadapi musim baru nanti. Namun mereka tetap harus memperhatikan sektor lainnya,” lanjutnya.

“Menurut saya, dari sudut pandang defensif, saya hanya merasa mereka masih sangat lemah," sambung Wright. Wright menyarankan kepada Man United untuk meniru pergerakan klub tetangga, Manchester City pada bursa transfer musim panas ini. Seperti diketahi, Man City tengah mengincar bek milik Napoli Kalidou Koulibaly untuk membuat lini pertahanan mereka semakin kuat musim depan. "Kami mendengar bahwa Manchester City mungkin mendapatkan Kalidou Koulibaly. United harus masuk ke sana untuk mencoba dan melakukan kesepakatan. Jika Anda ingin pergi dan menantang tim-tim itu, itu harus lebih kuat,” tandasnya.