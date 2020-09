James dipinjam selama dua musim (2017-2019) ke Bayern. Namun masa baktinya di Bayern tetap tetap tak mampu memperlihatkan permainan terbaiknya di klub berjuluk The Bavarians tersebut.

Pada musim 2019-2020, James sebenarnya sudah kembali ke Madrid. Namun, ia lebih sering jadi penghangat bangku cadangan. Bahkan di beberapa pertandingan pelatih Madrid, Zinedine Zidane tak memanggil James sama sekali.

Everton have agreed to a three-year deal for Real Madrid’s James Rodriguez, according to @JBurtTelegraph Soon 🤝 pic.twitter.com/4RKYzmGR27