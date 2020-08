ROMA – Era baru telah menanti AS Roma. Sebab klub peraih tiga kali Juara Liga Italia itu baru saja diakuisisi oleh Grup Friedkin. Dengan bergantinya pemilik klub tersebut, Roma pun diyakini bakal sangat berbeda di musim 2020-2021 nanti.

Friedkin membeli saham James Pallota (dulunya Presiden Roma) dengan total 86,6% kepemilikan. Grup yang berbasis di Houston itu pun mengaku sangat senang karena bisa bergabung dengan keluarga besar AS Roma dan siap membantu klub tersebut berjaya kembali di kompetisi Italia.

Official: The Friedkin Group are the new owners of #ASRoma 🐺 pic.twitter.com/AAiHauYxTO