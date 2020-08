LONDON – Tottenham Hotspur mengumumkan pemain yang baru dibelinya di bursa transfer musim panas 2020. Pemain tersebut adalah Joe Hart, kiper yang pada musim 2019-2020 adalah bagian dari tim Burnley.

Tottenham mendapatkan Hart dengan cuma-cuma alias gratis karena kiper asal Inggris tersebut berstatus bebas transfer. Kontraknya tak diperpanjang oleh Burnley sehingga ketika musim 2019-2020 berakhir, Hart pun langsung dilepas oleh tim berjuluk The Clarets tersebut.

Melihat situasi tersebut, Tottenham lantas mencoba mendekati Hart dan membujuknya untuk membela The Lilywhites untuk musim depan. Pendekatan itu ternyata berhasil dan Hart kini resmi menjadi bagian dari skuad asuhan Jose Mourinho.

Hart pun langsung diamankan Tottenham dengan durasi kontrak selama dua musim atau akan berakhir pada akhir Juni 2022. Kehadiran Hart jelas akan semakin memperkuat lini pertahanan Tottenham yang memang dirasa Mourinho perlu untuk diperbaiki.

We are delighted to announce the signing of Joe Hart on a contract until 2022! 🙌 #THFC ⚪️ #COYS— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 18, 2020