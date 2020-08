BERNARDO SILVA menyebut fans Liverpool yang sering menghinanya di media sosial, setelah Manchester City tersingkir di Liga Champions, sebagai orang yang "menyedihkan".

Gelandang asal Portugal tersebut, hanya duduk di bangku cadangan saat timnya dikalahkan Lyon di perempatfinal Liga Champions 2019-2020, dengan skor 3-1 pada Minggu 16, Agustus 2020.

Pemain berusia 26 tahun itu kemudian mengungkapkan bahwa dia menjadi serangan sasaran dari penggemar Liverpool di media sosial.

"Musim 2019-2020 telah berakhir dengan cara yang sangat mengecewakan. Kepada semua penggemar, kami minta maaf atas musim yang membuat frustrasi ini,” tulisnya di Twitter.

“Satu-satunya hal yang dapat kami janjikan adalah bahwa pada musim 2020-2021 kami akan bertarung lebih keras dan kembali memenangkan hal-hal penting untuk kalian!” tambahnya dengan mneyelipkan emoji tepok jidad.

And to all Liverpool fans that have nothing else to do than to come to a Man City player account, I’m also sorry for you but for the wrong reasons...😂 pathetic... go celebrate your titles, or try to find a partner, drink a beer with a friend, read a book...🤦🏻‍♂️ so many options!😅— Bernardo Silva (@BernardoCSilva) August 16, 2020