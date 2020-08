SEBANYAK empat laga perempatfinal Liga Champions akan digelar dari 13 hingga 16 Agustus 2020 dini hari WIB. Semua laga akan digelar di single match dan dilangsungkan di Eropa Selatan, tepatnya Portugal.

Laga perempatfinal pertama mempertemukan Atalanta vs Paris Saint-Germain pada Kamis 13 Agustus 2020 pukul 02.00 WIB. Kemudian disusul RB Leipzig vs Atletico Madrid (Jumat, 14 Agustus 2020 pukul 02.00 WIB), Barcelona vs Bayern Munich (Sabtu 15 Agustus 2020 pukul 02.00 WIB) dan Manchester City vs Olympique Lyon (Minggu, 16 Agustus 2020 pukul 02.00 WIB).

(Atalanta mampu melaju ke perempatfinal Liga Champions)

Jika melihat kontestan perempatfinal saat ini, siapa yang paling berpengalaman di Liga Champions 2019-2020? Bayern Munich dan Barcelona jadi yang paling berpengalaman.

Barcelona dan Bayern tercatat sama-sama telah memenangkan lima trofi Liga Champions. Bahkan, cuma Barcelona dan Bayern, kontestan perempatfinal musim ini yang pernah mengangkat trofi si Kuping Besar.

Bagaimana dengan enam kontestan lain? Bagi Atalanta dan RB Leipzig, lolos ke perempatfinal merupakan yang pertama bagi mereka.

Khusus Atalanta, pencapaian musim ini terasa istimewa. Sebab, La Dea –julukan Atalanta–lolos ke perempatfinal di musim pertamanya mentas di kompetisi antarklub Eropa paling prestisius tersebut.

Sementara Lyon, Manchester City dan PSG, kiprah terbaik mereka menembus babak semifinal. PSG lolos ke semifinal Liga Champions 1994-1995, namun dihajar AC Milan dengan agregat 0-3. Kemudian Lyon, dikalahkan Bayern Munich di semifinal Liga Champions 2009-2010 dengan agregat 0-4. Bagaimana dengan Man City? Manchester Biru kala itu ditaklukkan Real Madrid dengan agregat 0-1 di semifinal Liga Champions 2015-2016. Karena itu, enam tim di atas tentu tak ingin terus-menerus cuma menjadi pelengkap di ajang Liga Champions. Mereka dipastikan akan berjuang habis-habisan demi meraih trofi Liga Champions. (Messi saat mencungkil bola di hadapan Neuer di semifinal Liga Champions 2014-2015) Namun, klub-klub di atas terhadang tren unik. Sekadar informasi dalam tiga pertemuan terakhir Bayerndan Barcelona di fase knockout, tim pemenang selalu keluar sebagai kampiun. Momen itu terjadi pada 2008-2009 (Barcelona), 2012-2013 (Bayern Munich) dan 2014-2015 (Barcelona).

