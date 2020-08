MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solksjaer menyampaikan turut berduka cita bagi korban terdampak ledakan dahsyat di Beirut, Lebanon.

Ledakan dahsyat terjadi di kawasan pelabuhan kota Beirut pada Selasa, 4 Agustus 2020, yang menyebabkan setidaknya 135 orang tewas dan lebih 5 ribulainnya terluka. Ledakan juga mengakibatkan 3 ribu orang kehilangan tempat tinggal.

Besarnya ledakan ditimbulkan membuat efek sama seperti guncangan gempa bumi dangkal dengan kekuatan 3,5 skala richter. Seluruh kota terguncang akibat ledakan dan kepulan asap menyerupai jamur dapat terlihat menyebar di kawasan pelabuhan.

Presiden Lebanon Michel Aoun menjelaskan bahwa ledakan disebabkan oleh 2.750 ton amonium nitrat yang disimpan secara tidak aman di gudang pelabuhan selama enam tahun.

Amonium nitrat merupakan zat yang biasa digunakan sebagai pupuk dalam pertanian dan juga sebagai bahan peledak.

Gubernur Beirut Marwan Aboud mengatakan kerugian akibat ledakan diperkirakan antara USD3 miliar hingga USD5 miliar atau sekitar Rp43 triliun sampai Rp73 triliun dengan kerusakan setengah dari kota Beirut.

Setelah pertandingan le kedua babak 16 besar Liga Eropa, antara Man United versu LASK Linz, yang dimenangkan Setan Merah dengan skor 2-1, Solskjaer menyampaikan pesan duka mendalam bagi para penggemar Man United di Beirut, Lebanon.

“Turut berduka cita dari kami bagi semua orang dan fans kami yang berada di Beirut dan Lebanon. Tetap kuat!” ujar Solskjaer mengutip Tribuna, Kamis (6/8/2020).

#MUFC manager Ole Gunnar Solskjaer has sent a message to those impacted by yesterday’s explosion in Beirut (he's holding the @ManUtdLebanon pin badge I was given on my trip to the country last year) 🇱🇧 pic.twitter.com/bTYK9o4nv4— Simon Peach (@SimonPeach) August 5, 2020