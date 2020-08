MILAN – AC Milan menutup laga terakhir mereka musim ini dengan hasil yang positif. Skuad besutan Stefano Pioli menang telak saat menghadapi Cagliari pada laga yang berlangsung di San Siro, Minggu (2/8/2020) dini hari WIB.

Gol bunuh diri Ragnar Klavan di menit ke-10 serta masing-masing sumbangan satu gol dari Zlatan Ibrahimovic (55’) dan Sami Castillejo (57’) membawa Rossoneri -julukan Milan- menyudahi perlawanan lawan dengan skor akhir 3-0.

What a way to end the season! Who else is excited for the next one? 🤩

Finisce così, con un'altra vittoria. E non vediamo l’ora che inizi la prossima stagione ❤️🖤#MilanCagliari #SempreMilan@pumafootball pic.twitter.com/54gdkPbdLP— AC Milan (@acmilan) August 1, 2020