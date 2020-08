LONDON – Kiper kedua Arsenal, Emiliano Martinez, tampak tak bisa menahan tangisannya usai berhasil membantu The Gunners –julukan Arsenal– untuk menjuarai Piala FA 2019-2020, pada Minggu (2/8/2020) dini hari WIB. Piala FA itu memang terasa sangat spesial untuk Martinez karena untuk pertama kalinya ia terlibat langsung bersama Arsenal untuk meraih gelar juara.

Momen Martinez tak bisa menahan tangisannya itu terjadi ketika ia sedang diwawancarai usai Arsenal memastikan kemenangan 2-1 atas Chelsea di Stadion Wembley. Tangisan Martinez pecah ketika ia sedang ditanyakan mengenai keluarganya.

Sang wartawan bertanya kepada Martinez soal orang tuanya karena dalam beberapa bulan terakhir ini keluarga kiper berusia 27 tahun itu cukup disorot oleh media. Semau itu tak terlepas dari kisah haru yang membuat Martinez rela pergi ke Inggris untuk membantu membayar hutang keluarganya di Argentina.

Just look how much the FA Cup win means to Arsenal keeper Emiliano Martinez 👏#facupfinal #bbcfacup pic.twitter.com/ZL0WtYjj5f— Match of the Day (@BBCMOTD) August 1, 2020